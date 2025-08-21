خبرگزاری کار ایران
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد خبرداد:

پلمب پنج آسانسور ناایمن در یاسوج

شهروندان کد ۱۰ رقمی آسانسور را پیامک کنند و از ایمنی آسانسور مطلع شوند

مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمداز پلمب پنج آسانسور ناایمن و غیراستاندارد در شهر یاسوج مرکز استان خبرداد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، فرشته ضرغام‌پور بویراحمدی گفت: بمنظور حفظ ایمنی و صیانت از جان شهروندان، کارشناسان اداره‌ کل استاندارد استان طی بازرسی‌های دوره‌ای، پنج دستگاه آسانسور در مجتمع‌های مسکونی این شهر را بدلیل نداشتن تأییدیه ایمنی استاندارد و رعایت نکردن الزامات فنی، پلمب کردند.

وی افزود: بهره‌برداری از آسانسورهای فاقد گواهی ایمنی معتبر، تهدیدی جدی برای ساکنان و استفاده‌کنندگان به شمار می‌رود و تا زمان رفع کامل نواقص و اخذ تأییدیه استاندارد، استفاده از آسانسورهای مذکور ممنوع است.

مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: بازرسی و نظارت بر آسانسورهای سطح استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض برخورد قانونی خواهد داشت.

ضرغام پور بویراحمدی با بیان اینکه شهروندان می‌توانند بمنظور اطمینان از صحت و اعتبار تاییدیه ایمنی آسانسور ساختمان خود، کد ۱۰ رقمی  درج‌شده در داخل کابین را از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایند، اظهارداشت: نتیجه استعلام شامل وضعیت ایمنی و تاریخ اعتبار تاییدیه، به‌صورت پیامکی به متقاضی اعلام خواهد شد.

