مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد خبرداد:
پلمب پنج آسانسور ناایمن در یاسوج
شهروندان کد ۱۰ رقمی آسانسور را پیامک کنند و از ایمنی آسانسور مطلع شوند
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمداز پلمب پنج آسانسور ناایمن و غیراستاندارد در شهر یاسوج مرکز استان خبرداد.
به گزارش ایلنا از یاسوج، فرشته ضرغامپور بویراحمدی گفت: بمنظور حفظ ایمنی و صیانت از جان شهروندان، کارشناسان اداره کل استاندارد استان طی بازرسیهای دورهای، پنج دستگاه آسانسور در مجتمعهای مسکونی این شهر را بدلیل نداشتن تأییدیه ایمنی استاندارد و رعایت نکردن الزامات فنی، پلمب کردند.
وی افزود: بهرهبرداری از آسانسورهای فاقد گواهی ایمنی معتبر، تهدیدی جدی برای ساکنان و استفادهکنندگان به شمار میرود و تا زمان رفع کامل نواقص و اخذ تأییدیه استاندارد، استفاده از آسانسورهای مذکور ممنوع است.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: بازرسی و نظارت بر آسانسورهای سطح استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض برخورد قانونی خواهد داشت.
ضرغام پور بویراحمدی با بیان اینکه شهروندان میتوانند بمنظور اطمینان از صحت و اعتبار تاییدیه ایمنی آسانسور ساختمان خود، کد ۱۰ رقمی درجشده در داخل کابین را از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایند، اظهارداشت: نتیجه استعلام شامل وضعیت ایمنی و تاریخ اعتبار تاییدیه، بهصورت پیامکی به متقاضی اعلام خواهد شد.
انتهای پیام