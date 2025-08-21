خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار خبرداد:

کهگیلویه و بویراحمد هم در شنبه یکم شهریور تعطیل است

کهگیلویه و بویراحمد هم در شنبه یکم شهریور تعطیل است
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد که تمام نهادها و دستگاه های اجرایی در این استان در روز شنبه اول شهریور تعطیل است.

به گزارش ایلنا از یاسوج، سید مسعود حسینی گفت: با توجه به گرمای هوا، ناترازی انرژی در سطح کشور و در راستای مدیریت صحیح انرژی، طبق جلسه مدیریت بحران، شنبه اول شهریورماه، تمام ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان تعطیل اعلام شدند.

وی افزود: تعطیلی روز شنبه شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان نمی‌شود و آماده ارائه خدمات به مردم هستند، بانک‌ها هم برای تعطیلی شنبه شیفت کاری مشخص کنند.

به گزارش ایلنا، پیشتر تعطیل نشدن روز شنبه یکم شهریورماه در کهگیلویه و بویراحمد از سوی استانداری اعلام شده بود.

 

