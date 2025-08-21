تحصیل ۲۲۸ دانشجوی عراقی در دانشگاه یاسوج

به گزارش ایلنا از یاسوج، مهدی نوری پور در نشست رسانه ای با تشریح وضعیت کلی دانشگاه یاسوج در حوزه های مختلف، اظهارداشت: حدود شش هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که ۲۲۸ نفر از این تعداد را دانشجویان عراقی تشکیل می دهند.

وی گفت: دانشگاه یاسوج دارای یک رشته کاردانی، ۳۷ رشته کارشناسی و ۵۰ رشته و گرایش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بوده که اکنون با بدهی ۲۲۰ میلیارد تومانی مواجه شده است.

سرپرست دانشگاه یاسوج افزود: این دانشگاه با حدود ۲۲۰ میلیارد تومان بدهی از سال‌های گذشته مواجه بوده که ۲۰۲ میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری و حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها بدلیل نبود اعتبارات، هنوز پرداخت‌نشده باقی مانده است.

نوری پور، این بدهی‌ها را نشانه ضعف مدیریت‌های پیشین دانشگاه یاسوج ندانست و خاطرنشان کرد: فعالیت اجرایی همواره هزینه‌بر بوده و مدیر ناچار است بخشی از کارها را با بدهی پیش ببرد.

وی گفت: ساختمان آموزشی جدید دانشگاه یاسوج در سال گذشته تکمیل و تحویل شد اما همچنان ۴۲ میلیارد تومان بدهی دارد.

سرپرست دانشگاه یاسوج افزود: برای تجهیز این ساختمان به میز، صندلی، تخته و سایر ملزومات، حدود ۲۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

