سرپرست دانشگاه یاسوج خبرداد؛

تحصیل ۲۲۸ دانشجوی عراقی در دانشگاه یاسوج

بدهی ۲۲۰ میلیارد تومانی دانشگاه یاسوج نشانه ضعف مدیریت نیست

سرپرست دانشگاه یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از تحصیل ۲۲۸ دانشجوی عراقی در این دانشگاه خبرداد و بدهی های کنونی دانشگاه یاسوج از سال های گذشته تاکنون را ۲۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، مهدی نوری پور در نشست رسانه ای با تشریح وضعیت کلی دانشگاه یاسوج در حوزه های مختلف، اظهارداشت: حدود شش هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که ۲۲۸ نفر از این تعداد  را دانشجویان عراقی تشکیل می دهند.

وی گفت: دانشگاه یاسوج دارای یک رشته کاردانی، ۳۷ رشته کارشناسی و ۵۰ رشته و گرایش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بوده    که اکنون با بدهی ۲۲۰ میلیارد تومانی مواجه شده است.

سرپرست دانشگاه یاسوج افزود: این دانشگاه با حدود ۲۲۰ میلیارد تومان بدهی از سال‌های گذشته مواجه بوده  که ۲۰۲ میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری و حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها بدلیل نبود اعتبارات، هنوز پرداخت‌نشده باقی مانده است. 

نوری پور، این بدهی‌ها را نشانه ضعف مدیریت‌های پیشین دانشگاه یاسوج ندانست و خاطرنشان کرد: فعالیت اجرایی همواره هزینه‌بر بوده  و مدیر ناچار است بخشی از کارها را با بدهی پیش ببرد.

وی گفت: ساختمان آموزشی جدید دانشگاه یاسوج در سال گذشته تکمیل و تحویل شد    اما همچنان ۴۲ میلیارد تومان بدهی دارد.

سرپرست دانشگاه یاسوج افزود:  برای تجهیز این ساختمان  به میز، صندلی، تخته و سایر ملزومات، حدود ۲۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

انتهای پیام/
