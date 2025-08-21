به گزارش ایلنا، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: در روز هیجدهم خردادماه امسال گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به جرح در شهر یاسوج به حوزه انتظامی شهرستان بویراحمد ارسال شد.

وی گفت: موضوع با هماهنگی مقام قضایی بصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان بویراحمد قرار گرفت و مأموران کلانتری ۱۲ یاسوج با انجام تحقیقات گسترده و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.

گرجیان افزود: متهم پس از تشکیل پرونده جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

