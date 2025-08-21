خبرگزاری کار ایران
قاتل ۲۳ ساله در قیر و کارزین استان فارس دستگیر شد
کد خبر : 1676460
فرمانده انتظامی قیروکارزین از قتل فردی ۳۴ ساله و دستگیری قاتل ۲۳ ساله در کمتر از ۶ ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ شیرمحمد شیخی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: بامداد امروز سی‌ام مردادماه، یک فقره درگیری منجر به قتل در شهر کارزین به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله مأمورین انتظامی به محل اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد فردی با سلاح سرد مردی ۳۴ ساله را مجروح و به دلیل شدت جراحات وارده به قتل رسیده و قاتل نیز متواری شده است.

فرمانده انتظامی قیروکارزین ادامه داد: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند در کمتر از ۶ ساعت قاتل را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

شیخی با بیان اینکه متهم ۲۳ ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: قاتل پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه پلیس با تمام توان در تامین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند، خاطر نشان کرد: از مردم عزیز انتظار داریم با رعایت هشدارهای پلیسی در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در اسرع وقت مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

