۹۷۳ پروژه عمرانی در چهارمحال و بختیاری افتتاح و کلنگ زنی می شود

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در هفته دولت ۹۷۳ پروژه عمرانی درشهر های استان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، اردشیر آذر صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری ۹۶۳ پروژه در سامانه  منتاک ثبت شده است که از این تعداد ۱۷۰ پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و ۱۶۰  میلیارد تومان کلنگ زنی و ۷۹۳ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح می شود.

وی افزود: هشت پروژه عمرانی هم در خارج از سامانه در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد:   مجموع پروژه‌های عمرانی استان به ۹۷۳ مورد با ارزش یک میلیارد و  ۴۱۶ میلیون  تومان می‌رسد.

آذر بیان کرد: شهرستان شهرکرد با بیشترین  پروژه  کلنگ زنی  رتبه اول و شهرستان لردگان رتبه اول را با بیشترین پروژه افتتاحی  کسب کردند.

وی گفت: ۲۳۳ پروژه  افتتاحیه در دهیاری ها را داریم و ۲۱ پروژه نیمه تمام کلنگ زنی می شوند.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در۴۳ شهر استان ۱۹ پروژه افتتاح و کلنگ زنی می شود.

آذر خاطر نشان کرد: بزرگترین پروژه قابل افتتاح استان در هفته دولت  کلنگ زنی و انتقال آب چشمه سفید به چهار شهرستان با اعتباری بالغ بر هفت همت است.

وی عنوان کرد: همچنین در شهرستان شهرکرد فاز اول بیمارستان الحاقی هاجر شهرکرد به بهره برداری می رسد.

