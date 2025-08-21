۹۷۳ پروژه عمرانی در چهارمحال و بختیاری افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا ، اردشیر آذر صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری ۹۶۳ پروژه در سامانه منتاک ثبت شده است که از این تعداد ۱۷۰ پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان کلنگ زنی و ۷۹۳ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح می شود.

وی افزود: هشت پروژه عمرانی هم در خارج از سامانه در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مجموع پروژه‌های عمرانی استان به ۹۷۳ مورد با ارزش یک میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومان می‌رسد.

آذر بیان کرد: شهرستان شهرکرد با بیشترین پروژه کلنگ زنی رتبه اول و شهرستان لردگان رتبه اول را با بیشترین پروژه افتتاحی کسب کردند.

وی گفت: ۲۳۳ پروژه افتتاحیه در دهیاری ها را داریم و ۲۱ پروژه نیمه تمام کلنگ زنی می شوند.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در۴۳ شهر استان ۱۹ پروژه افتتاح و کلنگ زنی می شود.

آذر خاطر نشان کرد: بزرگترین پروژه قابل افتتاح استان در هفته دولت کلنگ زنی و انتقال آب چشمه سفید به چهار شهرستان با اعتباری بالغ بر هفت همت است.

وی عنوان کرد: همچنین در شهرستان شهرکرد فاز اول بیمارستان الحاقی هاجر شهرکرد به بهره برداری می رسد.

