فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

توقیف محموله ۲۲ هزار لیتری نفت خام خارج از شبکه توزیع در لرستان

فرمانده انتظامی استان از توقیف تریلر تانکردار حامل ۲۲ هزار لیتر نفت خام قاچاق خارج از شبکه توزیع در محورهای مواصلاتی استان به ارزش ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «محمد رضا هاشمی فر» امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از انتقال محموله نفت خام قاچاق با یکدستگاه تریلر تانکردار از استان‌های جنوبی به سمت مرکز مطلع شدند. 

وی افزود: ماموران با اقدامات انتظامی و طی عملیاتی، تریلر تانکردار حامل ۲۲ هزار لیترنفت خام فاقد مجوز خارج از شبکه توزیع را در یکی از محورهای مواصلاتی استان توقیف کردند. 

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در این رابطه ۲ نفر دستگیر شده است، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش این محموله ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است. 

سردار هاشمی فر در پایان گفت: برخورد قاطع با قاچاقچیان و مخلان نظام اقتصادی به صورت مستمر و بی‌امان در دستور کار پلیس است.

