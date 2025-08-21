خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی آوج خبر داد؛

کشف دام قاچاق در محور آبگرم-حصار

کشف دام قاچاق در محور آبگرم-حصار
کد خبر : 1676419
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آوج ازتوقیف یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو و کشف 23 راس گوسفند قاچاق در مسیر شهر آبگرم به حصار خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد صفری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق، ماموران یگان امداد شهرستان حین گشت زنی در مسیر " آبگرم-حصار" به یک دستگاه کامیونت ایسوزو حامل دام، مشکوک و برای بررسی بیشتر دستور توقف آن را صادرکردند. 

وی افزود: ماموران پس از توقف خودرو و در بازرسی به عمل آمده از آن، 23 راس گوسفند قاچاق که فاقد هرگونه مجوزحمل از سازمان دامپزشکی بود، کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیرکردند. 

فرمانده انتظامی شهرستان آوج با بیان اینکه ارزش ریالی دام های قاچاق کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 3 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی و دام های کشف شده به اداره دامپزشکی تحویل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور