کشف دام قاچاق در محور آبگرم-حصار

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد صفری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق، ماموران یگان امداد شهرستان حین گشت زنی در مسیر " آبگرم-حصار" به یک دستگاه کامیونت ایسوزو حامل دام، مشکوک و برای بررسی بیشتر دستور توقف آن را صادرکردند.

وی افزود: ماموران پس از توقف خودرو و در بازرسی به عمل آمده از آن، 23 راس گوسفند قاچاق که فاقد هرگونه مجوزحمل از سازمان دامپزشکی بود، کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیرکردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آوج با بیان اینکه ارزش ریالی دام های قاچاق کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 3 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی و دام های کشف شده به اداره دامپزشکی تحویل شد.

انتهای پیام/