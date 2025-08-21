استمرار نواقص طرح پزشک خانواده پس از مدت طولانی زیبنده نیست

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، حسینعلی امیری در نشست مشترک مسئولان حوزه سلامت کشور و استان فارس، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و شهادت امام حسن مجتبی، امام رضا علیهماالسلام، با استناد به حدیث شریف «کونوا علیناً زیناً و لا تکونوا علیناً شیناً»، بر مسئولیت فردی در تقویت فضایل انسانی و وظیفه اجتماعی در قبال بندگان خدا تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ثمره قرن‌ها مجاهدت ملت، تصریح کرد که کارگزاران این نظام باید در هر حوزه‌ای با رویکردی مردمی، متعهدانه و مسئولانه عمل کنند.

وی اجرای طرح پزشک خانواده را گامی مؤثر در تحقق عدالت درمانی و صیانت از سلامت عمومی عنوان کرد.

استاندار فارس با اشاره به حق برخورداری از بهداشت و درمان به‌عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی، خاطرنشان کرد که دولت‌ها همواره در مسیر تحقق این حق تلاش کرده‌اند و اکنون نیز با تأکید ریاست محترم جمهوری بر اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، باید با عزمی راسخ‌تر در مسیر تکمیل این طرح ملی گام برداشت.

نماینده عالی دولت در استان فارس، با انتقاد از قانون‌گریزی و مقررات‌گریزی ناشی از بی‌توجهی به واقعیت‌های اجرایی، تأکید کرد که قانون باید ترجمان نیازهای واقعی جامعه باشد، نه صرفاً آرمان‌گرایی غیرعملیاتی؛ چرا که در غیر این صورت، ذی‌نفعان از آن گریزان خواهند شد و اجرای آن با چالش مواجه می‌شود.

در ادامه این نشست، با دستور استاندار فارس مقرر شد موضوعات اجرایی متعددی از جمله تهیه و ابلاغ دستور جلسات به فرمانداران، تشکیل جلسات هماهنگی، مکاتبه با وزیر بهداشت جهت تعیین تکلیف مطالبات مالی باقی‌مانده، بررسی وضعیت پایگاه‌های پزشک خانواده با نمرات ارزیابی پایین و اعطای فرصت معقول برای اصلاح عملکرد، برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی برای پایش و ارزیابی مستمر ، آسیب‌شناسی اجرای طرح در سال‌های گذشته و تشکیل کمیته تخصصی با حضور نمایندگان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، استانداری و بیمه‌ها برای بررسی مسائل و ارائه گزارش کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در پایان، استاندار فارس با تأکید بر لزوم اصلاح و تکمیل طرح پزشک خانواده، نه تعطیلی آن، تصریح کرد که باید با نگاهی واقع‌بینانه، دغدغه‌های پزشکان و مراقبین سلامت را شنید، نظام پرداخت را بازنگری کرد و با ارائه گزارش‌های مستند و کارشناسی، مسیر اجرای صحیح و مؤثر این طرح ملی را هموار ساخت.

انتهای پیام/