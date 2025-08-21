به گزارش ایلنا از خوزستان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه و جشنواره ملی خرمای شادگان گفت: این شهرستان با برخورداری از ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد در حوزه نخیلات، صنایع وابسته به خرما، جاذبه‌های طبیعی از جمله تالاب زیبای شادگان و موقعیت‌های راهبردی، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید، صادرات و گردشگری جنوب کشور تبدیل شود.

جواد کاظم نسب الباجی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان شادگان در زمینه‌های گوناگون ضروری است اقدامات ویژه‌ای در راستای بهره مندی از ظرفیت‌های مذکور با هدف بهره مندی مردم شریف منطقه، استان و کشورمان و نیز شکوفایی استعداد‌های مغفول شهرستان در ابعاد متنوع انجام شود. برگزاری نمایشگاه ملی خرما در شادگان با هدف ارتقای جایگاه این شهرستان و معرفی ظرفیت‌های گسترده آن، تلاشی برای نیل به این هدف است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این شهرستان بیان کرد: شادگان با در اختیار داشتن بیش از ۱۲ هزار هکتار نخلستان، دسترسی به آب‌های آزاد، همجواری با صنایع بزرگ نظیر فولاد شادگان، قابلیت ایجاد زنجیره ارزش در تولید، فرآوری و صادرات خرما را داراست. همچنین تالاب بین‌المللی شادگان، فرهنگ بومی غنی و پیشینه تاریخی آن، این شهرستان را به مقصدی بالقوه برای گردشگری تبدیل کرده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه در تاریخ ۲۵ شهریور، همزمان با روز ملی خرما، می‌تواند نقطه عطفی در معرفی شادگان به عنوان قطب خرما و گردشگری در جنوب کشور باشد. این امر بدون مشارکت و همفکری دستگاه‌های اجرایی میسر نیست. باید با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری شرکت توسعه نیشکر، فولاد شادگان، اداره کل میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و همچنین همکاری اتاق‌های بازرگانی استان، اهواز و خرمشهر، زمینه برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی را فراهم کنیم.

کاظم نسب اظهار امیدواری کرد: این جشنواره با همدلی و تعامل همه نهادها، نه‌تنها به یک رویداد فرهنگی-اقتصادی موفق تبدیل شود، بلکه مقدمه‌ای برای راه‌اندازی نمایشگاه دائمی خرما در شادگان و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه نخیلات و صنایع وابسته نیز باشد.

