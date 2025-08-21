خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب اعضای هیات رییسه جبهه اصلاحات استان مشخص شد؛

جمیله کریمی رییس و نوذر امامی نایب رییس جبهه اصلاحات فارس شدند

جمیله کریمی رییس و نوذر امامی نایب رییس جبهه اصلاحات فارس شدند
کد خبر : 1676361
لینک کوتاه کپی شد.

مجمع عمومی جبهه اصلاحات فارس با هدف برگزاری امتخاب هیات رییسه جدید برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه، چند تن از اعضا نطق‌های پیش از دستور خود را ارائه کردند. 

سپس سپهر، رئیس سابق جبهه، گزارشی از عملکرد دوره گذشته بیان داشت و هادی وکیل‌زاده، دبیر جبهه، گزارش مالی تشکیلات را به مجمع عمومی ارائه کرد.

 انتخابات هیئت رئیسه بخش اصلی این نشست بود؛ در این نشست جمیله کریمی به عنوان رئیس، نوذر امامی به عنوان نایب‌رئیس اول و محسن فروردین به عنوان نایب‌رئیس دوم انتخاب شدند. همچنین با رأی اعضا، هادی وکیل‌زاده برای یک سال دیگر به عنوان دبیر جبهه اصلاحات فارس ابقا شد.

جمیله کریمی رییس و نوذر امامی نایب رییس جبهه اصلاحات فارس شدند

 ترکیب جدید هیئت رئیسه، به‌ویژه حضور پررنگ‌تر زنان در رأس مدیریت جبهه، می‌تواند نشانه‌ای از عزم اصلاح‌طلبان فارس برای بازآفرینی نقش خود در معادلات سیاسی استان و کشور باشد. 

افزون بر این، تأکید بر شفافیت مالی و ارائه گزارش عملکرد، پیامی از تلاش جبهه برای بازسازی سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان به جامعه سیاسی مخابره می‌کند. 

این نشست در حالی برگزار شد که اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی کشور با چالش‌های جدی برای احیای موقعیت خود روبه‌رو هستند و به نظر می‌رسد انتخاب ترکیب تازه هیئت رئیسه در فارس می‌تواند به عنوان گامی در جهت سازمان‌دهی مجدد و بازتعریف راهبردهای آینده این جریان سیاسی ارزیابی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور