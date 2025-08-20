به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فرخ‌زاد عصر امروز در نشست بررسی ظرفیت‌های علمی و اقتصادی استان در حوزه گیاهان دارویی گفت: منطقه الموت به دلیل تنوع گیاهان دارویی و شرایط اقلیمی خاص، می‌تواند به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی در کشور مطرح شود.

وی اضافه کرد:‌ قزوین با برخورداری از ظرفیت‌های غنی طبیعی، کشاورزی و علمی، زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش دارد و باید از این فرصت‌ها به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

مدیرکل امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین با تأکید بر ضرورت حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و فرآوری محصولات گیاهی ادامه دا: توسعه این بخش علاوه بر تقویت اقتصاد غیرنفتی، می‌تواند جایگاه قزوین را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم گیاهان دارویی کشور تثبیت کند.

انتهای پیام/