مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین:

الموت می‌تواند به قطب گیاهان دارویی کشور تبدیل شود

مدیرکل امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین با تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی گفت: الموت می‌تواند به قطب گیاهان دارویی کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  علی فرخ‌زاد عصر امروز در نشست بررسی ظرفیت‌های علمی و اقتصادی استان در حوزه گیاهان دارویی گفت: منطقه الموت به دلیل تنوع گیاهان دارویی و شرایط اقلیمی خاص، می‌تواند به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی در کشور مطرح شود.

وی اضافه کرد:‌  قزوین با برخورداری از ظرفیت‌های غنی طبیعی، کشاورزی و علمی، زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش دارد و باید از این فرصت‌ها به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

مدیرکل امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین با تأکید بر ضرورت حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و فرآوری محصولات گیاهی ادامه دا: توسعه این بخش علاوه بر تقویت اقتصاد غیرنفتی، می‌تواند جایگاه قزوین را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم گیاهان دارویی کشور تثبیت کند.

