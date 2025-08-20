به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان عصر امروز در هفتمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تأکید بر اهمیت صیانت از اموال عمومی و بیت‌المال گفت: سنددار کردن املاک دولتی مؤثرترین و مطمئن‌ترین ابزار حقوقی برای صیانت از بیت‌المال و تثبیت مالکیت‌های عمومی است و می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌هایی چون زمین‌خواری، تصرفات غیرقانونی و افزایش دعاوی حقوقی جلوگیری کند.

وی با اشاره به قوانین الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون جامع حدنگار (کاداستر) افزود: اجرای این قوانین نه تنها موجب شفافیت در مدیریت دارایی‌های ملی می‌شود، بلکه اقدامی اساسی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان قزوین از اداره کل اقتصاد و دارایی استان به‌خاطر تشکیل کمیته تخصصی مستندسازی املاک دولتی تقدیر کرد و گفت: این کمیته باید فراتر از گردآوری اطلاعات به مرجع راهبری و پیگیری مستمر تبدیل شود و ظرف مدت کوتاه، نتایج ملموس و قابل ارزیابی در زمینه صدور اسناد حدنگار ارائه کند.

فولیان دستگاه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی را مکلف کرد اقدامات فوری در زمینه سنددار کردن املاک تحت اختیار خود انجام دهند و تأکید کرد: بلاتکلیفی املاک آموزشی و درمانی، به‌طور مستقیم بر حقوق دانش‌آموزان و سلامت مردم تأثیر می‌گذارد و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان قزوین، ضمن حمایت از دستگاه‌های همراه و متعهد، در برابر هرگونه ترک فعل یا قصور احتمالی قاطعانه برخورد خواهد کرد. صرف ارائه گزارش کافی نیست؛ بلکه اقدامات عملی، مستند و زمان‌بندی‌شده ملاک ارزیابی خواهد بود.

فولیان در پایان با بیان اینکه به‌زودی جدول رتبه‌بندی عملکرد دستگاه‌های اجرایی منتشر خواهد شد، گفت: دستگاه‌های پیشرو در حوزه ثبت رسمی و سنددار کردن املاک دولتی مورد تقدیر قرار می‌گیرند و مدیران دستگاه‌های کم‌کار باید پاسخگوی قصور خود باشند. امیدواریم با همت و همکاری همه دستگاه‌ها، استان قزوین پیشگام در ثبت و مستندسازی املاک دولتی باشد.

