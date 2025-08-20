به گزارش خبرنگار ایلنا از خراسان رضوی، احمد میدری، که به مشهد سفر کرده است در نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی، به لزوم توجه به عدالت منطقه‌ای و دستورالعمل‌ های توسعه متوازن منطقه‌ای، کاهش نابرابری‌های جغرافیایی در کشور، حرکت به سمت عدالت شغلی، ایجاد فرصت برابر اشتغال در شرکت‌های بزرگ، سیاست‌زدایی از شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی تاکید کرد.

وزیر کار در پاسخ به درخواست افزایش سهم منابع در خراسان رضوی گفت: تمرکز منابع در تهران نه تنها به زیان استان‌ها بلکه به زیان خود پایتخت‌نشینان نیز هست و باید سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شود که بی‌عدالتی‌های توسعه‌ای افزایش پیدا نکند.

وی با قدردانی از برگزاری این نشست با شنیدن دغدغه نمایندگان استان و استاندار خراسان رضوی گفت: هر نماینده مجلس در عین حال که وظایف ملی دارد، کارشناس حوزه‌ای خاص نیز محسوب می‌شود. طرح مسائل و دغدغه‌ها می‌تواند به تحولات مثبت در کشور منجر شود.

میدری با تاکید بر این که تسهیلات و اعتبارات استان‌ها نباید به سمت تهران منتقل شود، اظهار کرد: تمرکز منابع موجب بحران‌هایی همچون آب، آلودگی هوا، مسکن و ترافیک در تهران و هم‌زمان محرومیت دیگر مناطق شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامه‌های وزارتخانه در حوزه تعاونی‌ها، درمان از راه دور، واگذاری مدیریت بنگاه‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی اشاره کرد و گفت: تجربه‌های موفقی در کشور وجود دارد که باید ضمن الگوسازی توسعه یابند.

میدری از نمایندگان مجلس خواست مسائل مختلف استان را به طور منظم پیگیری کنند و گزارش‌های تخصصی به مجلس ارائه دهند تا ارتباط میان وزارتخانه و نمایندگان تقویت شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: باید سهم استان خراسان رضوی از شاخص‌های ملی روشن شود.

غلامحسین مظفری با اشاره به ضعف بنیه اقتصادی استان گفت: اولین گام این است که بدانیم شاخص‌های ما نسبت به میانگین کشور کجاست و چه برنامه‌ای برای بهبود آن نیاز داریم.

وی با تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان پرداخت و گفت: با وجود ظرفیت‌های فراوان، خراسان رصوی هنوز در بسیاری از شاخص‌ها از میانگین کشور عقب است و لازم است ابتدا وضعیت دقیق خود را بسنجیم.

وی افزود: با وجود ظرفیت‌های فراوان، میزان سرانه درامد مردم استان ما هنوز حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین کشور قرار دارد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: مثلاً از ۱۱۵۹۳ تخت بیمارستانی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، تنها ۴۶۳ تخت در خراسان موجود است که نسبت به جمعیت رقم کمتر است. این‌ها نشان می‌دهد هنوز توزیع منابع در میان استان ها، عادلانه نیست.

مظفری همچنین تأکید کرد: پیشنهاد می‌کنم تیمی مشترک از استانداری و وزارتخانه ظرف یک ماه شاخص‌های استان را بررسی کند و برنامه‌ای عملیاتی برای رسیدن به میانگین کشوری ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است و باید زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و تکمیل زنجیره‌های تولید در استان فراهم شود تا سهم خراسان از اقتصاد کشور افزایش یابد.

در این نشست نمایندگان استان در مجلس نیز به بیان دغدغه های خود در حوزه کار این وزارتخانه پرداختند.

