مصدومیت ۱۲ نفر در تصادف زنجیرهای جاده ملک آباد به مشهد
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تصادف زنجیره ای که عصر امروز -۲۹ مردادماه- در محور ملک آباد به مشهد رخ داد، منجر به مصدومیت ۱۲ نفر از سرنشینان این خودروها شد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، محمد پهلوان کاشی در این خصوص اظهارکرد: در این حادثه چندین دستگاه خودرو به صورت زنجیره ای با هم برخورد کردند.
وی بیان کرد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه «اتولانس» و نیز بالگرد اورژانس امداد و نجات هوانیروز به صحنه اعزام شدند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: تمامی مصدومان حادثه به بیمارستان های طالقانی، امدادی و شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.