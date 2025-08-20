به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، محمد پهلوان کاشی در این خصوص اظهارکرد: در این حادثه چندین دستگاه خودرو به صورت زنجیره ای با هم برخورد کردند.

وی بیان کرد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه «اتولانس» و نیز بالگرد اورژانس امداد و نجات هوانیروز به صحنه اعزام شدند.

مدیر روابط‌ عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: تمامی مصدومان حادثه به بیمارستان های طالقانی، امدادی و شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.

انتهای پیام/