معاون سیاسی استاندار قزوین:
خدمات دولت به شکل درست و شفاف اطلاعرسانی شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: فرمانداران و بخشداران باید با برنامهریزی دقیق، پروژههای عمرانی و خدماتی را اولویتبندی و معرفی کنند و همزمان خدمات دولت را به شکل صحیح و شفاف اطلاعرسانی کنند تا مردم از دستاوردها آگاه شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در نشست با فرماندار و کارکنان فرمانداری تاکستان ضمن قدردانی از خدمات این مجموعه بهویژه در ایام جنگ 12 روزه اظهار کرد: فرمانداری تاکستان در این مقطع حساس خوش درخشید و نشان داد که موفقیت هر دستگاهی ریشه در توانمندی و تعهد بدنه کارشناسی آن دارد.
وی با تأکید بر اهمیت تکریم اربابرجوع گفت: امروز با توجه به فشارهای اقتصادی بخشی از مردم دچار نارضایتی هستند و این وظیفه ماست که در کنار مردم باشیم، مشکلات آنان را بشنویم و با روحیه جهادی برای گرهگشایی از مسائل آنان تلاش کنیم.
معاون سیاسی استاندار در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت تصریح کرد: فرمانداران و بخشداران باید با برنامهریزی دقیق، پروژههای عمرانی و خدماتی را اولویتبندی و معرفی کنند و همزمان خدمات دولت را به شکل صحیح و شفاف اطلاعرسانی کنند تا مردم از دستاوردها آگاه شوند.
احمدپور همچنین بر لزوم انسجام درونسازمانی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: انسجام اداری و همدلی مجموعهها میتواند نقش مهمی در رفع مشکلات شهرستانها ایفا کند.
گفتنی است در این نشست که آقا علی مدیرکل دفتر امنیتی و نصیری مدیر کل دفتر سیاسی نیز حضور داشتند، میکائیل سلمانی فرماندار تاکستان گزارشی از وضعیت شهرستان ارائه کرد و به بیان مسائل، چالشها و ظرفیتهای موجود پرداخت.