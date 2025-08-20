به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، مجید محبی روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: این اقدام برای جبران ناترازی مصرف انرژی اتخاذ شده و لازم‌الاجراست.

به گفته وی، مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی مشمول این تعطیلی نیستند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

با آغاز مردادماه دولت برای مدیریت منابع آب و برق به دلیل ورود موج گرمای بی‌سابقه به کشور و کاهش منابع آبی تصمیم به تعطیلی استان‌ها در سراسر کشور گرفت که در گام نخست نیز پایتخت در روز چهارشنبه (یکم مردادماه) با اعلام سخنگوی دولت تعطیل شد.

در همین راستا، تصمیم گیری در مورد این تعطیلات به استانداری ها واگذار شد که بیشتر استان های کشور نیز روز چهارشنبه هر هفته در تاریخ‌های یکم، هشتم، پانزدهم و بیست و دوم مرداد را تعطیل اعلام کردند و در پایتخت نیز دو آخرهفته تعطیل شد.

با توجه به تعطیلی روز یکشنبه دوم شهریور ماه مصادف با شهادت امام رضا (ع)، شنبه یکم شهریورماه در برخی استان ها از جمله سیستان و بلوچستان تعطیل اعلام شد.

