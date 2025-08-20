بهرهبرداری از بیش از یک هزار طرح عمرانی در اصفهان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان از آغاز عملیات احداث و بهرهبرداری از یکهزار و ۱۷۸ پروژه دولتی و خصوصی این استان در «هفته دولت» خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا قاری قرآن در جمع خبرنگاران افزود: برای آغاز عملیات، افتتاح و بهرهبرداری از این پروژهها افزودن بر ۲۷،۵ هزار میلیارد تومان(همت) اعتبار تخصیص یافته یا هزینه شده است.
وی اضافه کرد: از تعداد یاد شده، یکهزار و ۹۱ پروژه با اعتبار بیش از ۲۵ همت در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، همچنین در این هفته، عملیات احداث ۸۷ پروژه نیز در استان آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع پروژههای یاد شده ۶۷۰ پروژه مربوط به بخش خصوصی و مابقی آنها دولتی است.
به گفته قاریقرآن، بیشترین پروژههای دولتی مربوط به ادارهکل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نیرو، صمت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و بنیاد مسکن است.
وی یادآور شد: در بخش مسکن استان نیز ۷۰ هزار واحد در حال احداث است که ۳۰ هزار واحد از آنها در مرحله تامین زمین و تحویل متقاضیان شده و بیش از ۲۰۰ همت نیز برای این کار اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه پروژههای مسکن استان مربوط به شهرهای شاهینشهر، بهارستان و فولادشهر است، گفت: با وجود مشکلات عدیده موجود، تمام کوشش ما تکمیل خدمات شامل آب، برق، گاز و ایجاد زیرساختهای تردد نظیر آسفالت این پروژههاست.
معاون استاندار اصفهان درباره پروژههای شاخص استان نیز گفت: ایجاد نیروگاههای خورشیدی از جمله پروژههای مهم ماست که اکنون ۲۶۵ مگاوات آن وارد شبکه برق شده است و تا پایان سال نیز ۶۰۰ مگاوات دیگر نیز به آن افزوده میشود.
وی همچنین از پروژههای زیرساختی و توسعه آزادراهی استان خبر داد و در این پیوند از عملیات احداث بزرگراه غرب استان در مسیر سمیرم به استانهای همجوار و همچنین مبارکه – بروجن نام برد.
معاون استاندار اصفهان، کمربندی شرق اصفهان را یکی دیگر از پروژههای مهم استان برشمرد و گفت: این پروژه از آزادراه نطنز - کاشان - اصفهان، آغاز و به آزادراه اصفهان - شیراز ختم میشود که قطعه یک و دو آن آبان سال ۹۹ به بهرهبرداری رسید.
قاریقرآن افزود: قطعه نخست این پروژه از آزادراه اصفهان - نطنز تا آزادراه اصفهان- اردستان به طول ۳۰ کیلومتر و قطعه دوم آن تا جاده اصفهان - نایین به طول ۳۳ کیلومتر بود که اجرا شده و اکنون قطعه سوم هم از «باغ رضوان» تا گردنه «لاشتر» پس از بهارستان، به طول ۳۰ کیلومتر در حال اجراست.
وی همچنین در باره تامین آب بهعنوان یکی از چالشهای مهم اصفهان خاطرنشان کرد: در این راستا پروژههای مهمی از چندین سال گذشته تاکنون در استان در دست احداث بوده که بخشی از آنها به بهرهبرداری رسیده و مابقی نیز در حال تکمیل است.