جمع آوری ۳۰۰ معتاد متجاهر در اصفهان

جمع آوری ۳۰۰ معتاد متجاهر در اصفهان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان از جمع آوری ۳۰۰ معتاد متجاهر در راستای اجرای طرح جمع آوری معتادان و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهراصفهان خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ احمد نیکبخت اظهار کرد: در راستای اجرای طرح کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده از وجود افراد پرخطر، طرح جمع آوری معتادان در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان قرار گرفت.

وی گفت: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با شناسایی محلات هدف و آلوده، ۳۰۰ معتاد متجاهر از سطح شهرستان اصفهان جمع آوری و برای سپری کردن مراحل درمان به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اضافه کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته و با شناسایی نقاط آلوده، طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت مقابله با پدیده شوم مواد مخدر در سطح استان اجرایی خواهد شد و شهروندان نیز می توانند اخبار خود در خصوص فعالیت خرده فروشان مواد مخدر، حضور معتادان متجاهر وکارتن خواب در سطح محلات را از طریق شماره ستاد خبری پلیس مبارزه مواد مخدراصفهان با تلفن ۲۱۸۲۵۴۶۲ در اختیار پلیس قرار دهند.

