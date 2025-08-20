به گزارش ایلنا، هادی عیدی پور افزود: این آتش‌سوزی که حدود ۲۰۰۰ متر مربع از یک انبار و دپوی کارتن را در بر گرفته بود، بدون تلفات جانی مهار شد.

عیدی‌پور در تشریح جزئیات حادثه گفت: امروز، ۲۹ مرداد ماه، در ساعت ۱۲:۲۱، پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۳، ۱۸، ۱۹ و ۷ به همراه ۶ دستگاه خودروی اطفایی سنگین و نیمه‌سنگین به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد که حریق مربوط به یک انبار ۲۰۰۰ متری دپوی کارتن است که به‌طور کامل شعله‌ور شده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز افزود: این آتش‌سوزی بسیار گسترده بود و انواع دستگاه‌های پرس را نیز درگیر کرده بود، اما آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و از چند جهت مختلف، با استفاده از لوله‌های آب پرفشار و عملیات خنک‌سازی، از سرایت آتش به کارگاه‌ها و سوله‌های اطراف جلوگیری کردند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در حال بررسی است.

انتهای پیام/