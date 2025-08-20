خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز خبرداد؛

آتش‌سوزی گسترده انبار کارتن در شیراز مهار شد

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز، از مهار آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کارتن در بلوار ماذون قشقایی خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی  عیدی پور افزود: این آتش‌سوزی که حدود ۲۰۰۰ متر مربع از یک انبار و دپوی کارتن را در بر گرفته بود، بدون تلفات جانی مهار شد.

عیدی‌پور در تشریح جزئیات حادثه گفت: امروز، ۲۹ مرداد ماه، در ساعت ۱۲:۲۱، پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۳، ۱۸، ۱۹ و ۷ به همراه ۶ دستگاه خودروی اطفایی سنگین و نیمه‌سنگین به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد که حریق مربوط به یک انبار ۲۰۰۰ متری دپوی کارتن است که به‌طور کامل شعله‌ور شده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز افزود: این آتش‌سوزی بسیار گسترده بود و انواع دستگاه‌های پرس را نیز درگیر کرده بود، اما آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و از چند جهت مختلف، با استفاده از لوله‌های آب پرفشار و عملیات خنک‌سازی، از سرایت آتش به کارگاه‌ها و سوله‌های اطراف جلوگیری کردند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در حال بررسی است.

