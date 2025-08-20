رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
کاهش تلفات دامی کلید تقویت امنیت غذایی کشور است
معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با وجود تحریمها و جنگ ۱۲ روزه، شرایط امنیت غذایی کشور را آرام توصیف کرد و بر لزوم تلاش برای تقویت این آرامش از طریق افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات و تلفات تأکید نمود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رفیعیپور روز چهارشنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری، نماینده مجلس و جمعی از مدیران این استان افزود:یکی از اولویتهای اصلی برای تقویت امنیت غذایی، ارتقای بهرهوری با کاهش ضایعات و تلفات در حوزه کاری سازمان دامپزشکی است.
وی با قدردانی از زحمات کشاورزان و دامداران، تصریح کرد: ما به همه افرادی که در تأمین امنیت غذایی کشور تلاش میکنند، افتخار کرده و تلاش داریم شرایط تولید را برای آنها تسهیل کنیم.
رفیعیپور به نقش دوگانه دامپزشکی اشاره کرد و گفت: همواره انتظار از دامپزشکی در حوزه بهداشت و سلامت بوده و به بخش اقتصادی آن کمتر توجه شده است در حالی که این سازمان یک دستگاه ۱۰۰ درصد اقتصادی و بهداشتی است و هر دو بخش باید در کنار هم دیده شوند.
رییس سازمان دامپزشکی، ضایعات و تلفات را چالش جدی کشور درحوزه تولید عنوان کرد و اظهار داشت: به عنوان مثال، سالانه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون قطعه جوجهریزی در کشور انجام میشود که منجر به تولید حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مرغ میشود. کاهش تلفات در این بخش، عواید اقتصادی مستقیمی برای مرغداران و صنعت طیور به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه میزان تلفات در صنعت طیور کشور بین ۹ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این رقم به ۸.۹ درصد کاهش یافته و هدفگذاری ما رساندن آن به ۵ درصد، مطابق با استانداردهای کشورهای موفق است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تبعات اقتصادی کاهش تلفات پرداخت و بیان داشت: کاهش تنها یک تا دو درصدی تلفات، حدود ۲ میلیارد دلار سود اضافی برای دامداران و مرغداران کشور به ارمغان میآورد.
رفیعیپور در پایان، پنج اصل «رعایت اصول اخلاقی، تخصص و تجربه، تعامل و مشورت» را ملاک عمل مدیران سازمان عنوان کرد و گفت: رعایت این اصول منجر به کسب رضایت مصرفکننده و جامعه خواهد شد.
دولت توجه ویژه ای به ظرفیتهای دامی چهارمحال و بختیاری داشته باشد
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به نقش کلیدی این استان در دامپروری کشور گفت: نگاه ویژهتر و تقویت زیرساختهای دامپزشکی در منطقه را خواستاریم.
جعفر مردانی افزود: چهارمحال و بختیاری با در اختیار داشتن سه میلیون رأس دام، از قطبهای مهم دامپروری کشور است که نقش مهمی در تولید محصولات دامی ایفا میکند.
وی به حضور ۲۵ هزار خانوار عشایری در این استان اشاره کرد و افزود: این خانوارها نقش مهمی در تولید گوشت قرمز، فرآوردههای دامی و صنایعدستی دارند، اما نیازمندیهایی در حوزه دامپزشکی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری، ظرفیتهای ژنتیکی دام بومی را از ویژگیهای شاخص این استان عنوان کرد و تأکید نمود: توجه به این ظرفیتها برای تحقق امنیت غذایی کشور ضروری است.
مردانی بر لزوم تقویت زیرساختهای قرنطینه و بیماریهای دامی در استان نیز تاکید کرد و خواستار تکمیل و تجهیز «قرنطینه گوشکی» به عنوان یکی از نیازهای اصلی شد.
به گزارش ایلنا، هماکنون ۲۱۰ واحد از ۲۱۸ واحد پرورش مرغ گوشتی در چهارمحال و بختیاری، با ظرفیت نزدیک به ۲۰ میلیون قطعه، در شرایط ایدهآل فعال هستند.