به گزارش خبرنگار ایلنا، کوروش امیدی‌پور روز چهارشنبه در نشست کارگروه نظارت بر حقوق عامه با محوریت مخاطرات زیست‌محیطی مدیریت پسماند اظهار کرد: هم‌اکنون ۴۲ مرکز پردازش پسماند در کشور فعال است و با وجود این ظرفیت، فقط ۳۰ درصد زباله‌ها از دفن شدن جلوگیری می‌شود و ۷۰ درصد همچنان به خاک سپرده می‌شود.

وی دفن گسترده پسماند را عامل آلودگی خاک، تهدیدی برای سلامت جامعه و از بین برنده اراضی وسیع دانست و افزود: معضل زباله در سراسر کشور وجود دارد و باید با نگاه راهبردی به آن پرداخته شود.

امیدی‌پور با اشاره به قانون مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: مدیریت زباله‌های عادی بر عهده شهرداری‌هاست، اما هزینه مدیریت دیگر انواع پسماند باید توسط دستگاه‌های مرتبط تأمین شود.

وی بر ضرورت تدوین هرچه سریع‌تر طرح جامع استانی مدیریت پسماند در آذربایجان غربی تأکید کرد و گفت: علاوه بر کمک‌های ملی، باید از ظرفیت اعتبارات استانی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساماندهی این حوزه استفاده شود.

