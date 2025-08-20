خبرگزاری کار ایران
تنها پنج درصد پسماند کشور تفکیک می‌شود/تأکید بر تدوین طرح جامع استانی در آذربایجان‌غربی

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت:: روزانه ۵۵ هزار تن پسماند در کشور تولید می‌شود که سهم پسماند شهری ۴۵ هزار تن و روستایی ۱۰ هزار تن است، اما تنها پنج درصد آن در مبدأ تفکیک می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کوروش امیدی‌پور روز چهارشنبه در نشست کارگروه نظارت بر حقوق عامه با محوریت مخاطرات زیست‌محیطی مدیریت پسماند اظهار کرد: هم‌اکنون ۴۲ مرکز پردازش پسماند در کشور فعال است و با وجود این ظرفیت، فقط ۳۰ درصد زباله‌ها از دفن شدن جلوگیری می‌شود و ۷۰ درصد همچنان به خاک سپرده می‌شود.

وی دفن گسترده پسماند را عامل آلودگی خاک، تهدیدی برای سلامت جامعه و از بین برنده اراضی وسیع دانست و افزود: معضل زباله در سراسر کشور وجود دارد و باید با نگاه راهبردی به آن پرداخته شود.

امیدی‌پور با اشاره به قانون مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: مدیریت زباله‌های عادی بر عهده شهرداری‌هاست، اما هزینه مدیریت دیگر انواع پسماند باید توسط دستگاه‌های مرتبط تأمین شود.

وی بر ضرورت تدوین هرچه سریع‌تر طرح جامع استانی مدیریت پسماند در آذربایجان غربی تأکید کرد و گفت: علاوه بر کمک‌های ملی، باید از ظرفیت اعتبارات استانی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساماندهی این حوزه استفاده شود.

