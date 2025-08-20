افتتاح ۱۴۵۷ پروژه و ایجاد ۳۸۷۳ فرصت شغلی در هفته دولت با رشد ۱۱۰ درصدی اعتبارات

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه با اشاره به برنامه‌های هفته دولت، اظهار کرد: پروژه‌های متعددی در بخش‌های دولتی و خصوصی در شهرستان‌های مختلف استان آماده افتتاح شده است که نقش مؤثری در توسعه متوازن، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای خدمات به مردم ایفا خواهد کرد.

وی افزود: از مجموع پروژه‌های امسال، یک هزار و ۳۹۳ پروژه در بخش دولتی با اعتباری بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد ریال و ۶۴ پروژه در بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد ریال در هفت شهرستان استان افتتاح و بهره‌برداری می‌شود.

جزئیات پروژه‌های دولتی به شرح زیر است: ۲۹۲ پروژه در شهرستان کرج، ۱۷۶ پروژه در ساوجبلاغ، ۱۹۸ پروژه در نظرآباد، ۲۳۴ پروژه در فردیس، ۱۰۵ پروژه در طالقان، ۱۶۵ پروژه در اشتهارد و ۲۲۳ پروژه در چهارباغ.

در بخش خصوصی نیز، ۸ پروژه در کرج با اشتغال ۴۲۰ نفر، ۱۰ پروژه در ساوجبلاغ با اشتغال ۳۳۳ نفر، ۱۱ پروژه در نظرآباد با اشتغال یک هزار و ۳۰۴ نفر، ۵ پروژه در فردیس با اشتغال ۱۶۲ نفر، ۱۷ پروژه در اشتهارد با اشتغال ۵۵۴ نفر و ۱۳ پروژه در چهارباغ با اشتغال یک هزار و ۱۰۰ نفر افتتاح می‌شود.

استاندار البرز تأکید کرد که مجموع این پروژه‌ها برای سه هزار و ۸۷۳ نفر در استان فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد و نسبت به سال گذشته، میزان پروژه‌های آماده افتتاح بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که رشد ۱۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

نماینده عالی دولت افزود: این دستاوردها مرهون تلاش و همدلی مجموعه مدیران، بخش خصوصی و همراهی مردم استان است و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت وفاق ملی در مسیر عدالت‌محوری و توسعه پایدار به اجرا درآمده است.

وی در پایان تأکید کرد: افتتاح این پروژه‌ها علاوه بر تقویت زیرساخت‌ها و خدمات شهری، نقش مؤثری در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه متوازن شهرستان‌ها دارد و نشان‌دهنده عزم دولت در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و عدالت‌محوری در استان البرز است.

