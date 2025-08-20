ادارات چهارمحال و بختیاری روز شنبه اول شهریورماه تعطیل است

وی گفت: با توجه به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به استان، مدیران ادارات مربوطه ملزم به حضور در محل کار و شرکت در جلسات هستند.

به گفته وی، مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی مشمول این تعطیلی نیستند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

آذر افزود: شعب کشیک بانک‌ها فعال است و خدمات بانکی ضروری به مردم ارائه می‌شود.

به گفته وی، مدیران دستگاه‌ها موظف هستند که سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی را خاموش کرده و نظارت کامل بر مصرف بهینه انرژی داشته باشند.