ادارات چهارمحال و بختیاری روز شنبه اول شهریورماه تعطیل است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: براساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و با هدف مدیریت و کاهش بار مصرف انرژی، فعالیت تمام ادارات دولتی، نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی استان در روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ تعطیل است.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، اردشیر آذر روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: این اقدام برای جبران ناترازی مصرف انرژی اتخاذ شده و لازمالاجرا است.
وی گفت: با توجه به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به استان، مدیران ادارات مربوطه ملزم به حضور در محل کار و شرکت در جلسات هستند.
به گفته وی، مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، پاسگاهها و مراکز انتظامی مشمول این تعطیلی نیستند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
آذر افزود: شعب کشیک بانکها فعال است و خدمات بانکی ضروری به مردم ارائه میشود.
به گفته وی، مدیران دستگاهها موظف هستند که سیستمهای سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی را خاموش کرده و نظارت کامل بر مصرف بهینه انرژی داشته باشند.