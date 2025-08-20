خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادارات چهارمحال و بختیاری روز شنبه اول شهریورماه تعطیل است

ادارات چهارمحال و بختیاری روز شنبه اول شهریورماه تعطیل است
کد خبر : 1676068
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: براساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و با هدف مدیریت و کاهش بار مصرف انرژی، فعالیت تمام ادارات دولتی، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی استان در روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ تعطیل است.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، اردشیر آذر روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: این اقدام برای جبران ناترازی مصرف انرژی اتخاذ شده و لازم‌الاجرا است.

وی گفت: با توجه به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به استان، مدیران ادارات مربوطه ملزم به حضور در محل کار و شرکت در جلسات هستند.

به گفته وی، مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی مشمول این تعطیلی نیستند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

آذر افزود: شعب کشیک بانک‌ها فعال است و خدمات بانکی ضروری به مردم ارائه می‌شود.

به گفته وی، مدیران دستگاه‌ها موظف هستند که سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی را خاموش کرده و نظارت کامل بر مصرف بهینه انرژی داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور