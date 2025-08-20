به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رحیمی نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج در جلسه رسمی شورا (۲۱۶) با اشاره به نحوه مدیریت و بهره‌برداری از اماکن ورزشی شهرداری گفت: احداث سالن‌های ورزشی و فرهنگی از اولویت‌های هر شهر به شمار می‌رود و هدف آن ارتقای رفاه، سلامت و آموزش شهروندان و کاهش هزینه‌های شهری است.

وی افزود: سالن ورزشی شهید فخری‌زاده در محله شیخ‌آباد نیز بر همین اساس و با مطالبه‌گری شهروندان و پیگیری شورای شهر ساخته شد تا به‌ویژه در اختیار ساکنان محلات کمتر برخوردار از جمله شیخ‌آباد و نوروزآباد قرار گیرد.

رحیمی با بیان اینکه بهره‌برداری از این سالن به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واگذار شد، اظهار داشت: شهرداری در سنوات گذشته با ارسال دو لایحه، این سالن را به اداره‌کل بهزیستی استان البرز و فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده است. طبق مصوبه، فدراسیون کشتی موظف بود ظرف شش ماه نسبت به تجهیز سالن برای راه‌اندازی خانه کشتی و استعدادیابی ورزشکاران کرجی اقدام کند و در عین حال، اولویت استفاده با شهروندان محلات هدف باشد.

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، با گذشت حدود دو سال از این مصوبه هیچ‌گونه اقدامی از سوی فدراسیون کشتی برای تجهیز سالن صورت نگرفته است.

وی در ادامه خطاب به شهردار کرج تأکید کرد: مدیریت شهری در قبال تأمین سالن برای نهادها و ادارات دولتی وظیفه‌ای ندارد. جامعه هدف از بهره‌برداری این مجموعه‌ها، شهروندان کرجی هستند و نباید حق استفاده آنان از امکانات ورزشی و فرهنگی به بهانه واگذاری به سازمان‌ها تضییع شود.

رحیمی در پایان خواستار توجه ویژه شهرداری به مطالبات مردم محلات کم‌برخوردار شد و خاطرنشان کرد: بازگرداندن این مجموعه به چرخه استفاده شهروندان باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.

