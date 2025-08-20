معاون وزیر آموزش و پرورش؛
بیش از دو هزار فضای ورزشی در سطح کشور افتتاح می شود
معاون تربیتبدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال جاری ۲هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی در سطح کشور افتتاح و در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفری روز چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهارداشت: تامین فضای ورزشی و تجهیزات مناسب، یکی از شاخصهای مهم برای اجرای درس تربیتبدنی و فعالیت ورزشی دانشآموزان است که در این راستا تفاهمنامهای با مدیران کل استانها منعقد شده است.
وی با اشاره به سرانه فعلی فضای ورزشی دانشآموزی که ۰.۳۸ مترمربع است، افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، این سرانه باید به یک مترمربع افزایش یابد و تا پایان این برنامه، تعداد فضاهای ورزشی مدارس به ۲۰ هزار مورد برسد.
جعفری از تامین تجهیزات ورزشی برای ۵۰ هزار مدرسه با اولویت مناطق محروم خبر داد و تصریح کرد: استانها نیز باید از ظرفیتهای درونی و مشارکتهای برونسازمانی برای تجهیز این اماکن استفاده کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش از اعزام «کاروان ورزشی مهر با نشاط» در هفته آخر شهریور و هفته اول مهر برای ایجاد شور و نشاط در بین دانشآموزان خبر داد و گفت: به دلیل لغو مسابقات ورزشی به دلیل جنگ، برنامههای جایگزینی مانند «میدان پویا» طراحی شده است.
وی در پایان از پیشبینی نزدیک به ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل فضاهای ورزشی، آغاز المپیادهای ورزشی و مسابقات بینمدرسهای خبر داد.