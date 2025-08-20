خبرگزاری کار ایران
رییس کل دادگستری اصفهان:

مطالبه‌گری با سیاه‌نمایی و یزرگ‌نمایی همراه نشود

رییس کل دادگستری استان اصفهان بر لزوم مطالبه گری بدون سیاه‌نمایی یا بزرگ‌نمایی تاکید کرد و گفت: پرداختن به اولویت‌ها، دسته‌بندی مسائل، تشکیل کمیته‌های تخصصی در پیگیری موضوعات و ارائه طرح و ایده‌های نو و کارشناسی شده برای رفع مشکلات، توسط تشکل‌های مردمی و مطالبه‌گر ضرورت دارد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری افزود: مطالبه‌گران باید در اظهارنظرها و مطالبه‌گری‌ها ضمن داشتن آگاهی کامل در موضوعات‌، جانب انصاف و تقوا را رعایت کرده و بدون افراط و تفریط از حقوق مردم دفاع کنند.

وی در همایش تشکل‌های مردمی با موضوع «تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نماد پیشرفت و توسعه جامعه» افزود: با توجه به گزارشاتی که از عملکرد آمران به معروف و ناهیان از منکر در استان اصفهان به دادگستری رسیده است قریب به اتفاق این افراد بدون هیچ گونه تعدی به حقوق دیگران و با رعایت شرع، قانون، اخلاق و حقوق شهروندی وظیفه خود را انجام می‌دهند.

وی، پاسخگو کردن مسوولان را امری ضروری برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: مسوول در نظام اسلامی باید همواره آماده پاسخگویی باشد و پاسخگو کردن مسوولان امری ضروری برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و از مشخصه‌های اصلی و مهم حاکمیت الهی و مردم‌سالاری دینی است.

جعفری افزود: به ازای هر میز مسوولیتی که در این کشور برای خدمت به جامعه مستقر شده تعداد زیادی شهید جان خود را تقدیم این انقلاب کرده است و هر مسوولی در جمهوری اسلامی ایران همواره باید خود را در برابر خدا، شهدا و مردم پاسخگو بداند.

وی با اشاره به اینکه سند تحول و تعالی قضایی نقشه راه دستگاه قضاست، از عزم جدی دستگاه قضایی استان در استفاده حداکثری از نظرات و پیشنهادهای تشکل‌های مردمی، فرهنگی و اجتماعی، اساتید و کارشناسان و اعضای جامعه نخبگانی در موضوعاتی چون کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش جمعیت کیفری، رفع اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و سایر محورهای اصلی که در سند تحول و تعالی بر آن تاکید شده خبر داد.

رییس کل دادگستری استان در پایان بر لزوم همکاری و کمک همه نهادها و تشکل‌ها به دولت و دستگاه اجرایی تاکید کرد و گفت: یکی از مصادیق انقلابی‌گری این است که در عین مطالبه‌گری، در امور مختلف به دولت و دستگاه اجرایی کمک شود زیرا هدف اصلی همه نهادها، تشکل‌ها و افراد باید اعتلای ایران باشد و موفقیت دستگاه اجرایی در ارائه خدمات بهتر به مردم، اعتلای کشور و نظام را سبب خواهد شد.

