به گزارش ایلنا از رشت، در سال‌های اخیر، مدیریت شهری با چالش‌هایی نظیر کاهش اعتماد عمومی، تنش‌های اجتماعی و ضعف در مستندسازی عملکرد نیروهای اجرایی مواجه بوده است.

یکی از حوزه‌های حساس در این زمینه، واحد جلوگیری از سدمعبر است که به دلیل ارتباط مستقیم با شهروندان و کسبه، نیازمند نظارت دقیق و شفافیت عملکردی است که در همین راستا، شهرداری لنگرود با اجرای طرحی نوآورانه، اقدام به تجهیز معبربانان این واحد به دوربین‌های لباس کرده است.

بر اساس اعلام اسماعیل کاظمی، سرپرست شهرداری لنگرود، این طرح برای نخستین‌بار در سطح استان توسط شهرداری این شهر در حال اجراست.

وی با بیان اینکه دوربین‌های لباس به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن ثبت لحظه‌به‌لحظه تعاملات مأموران با شهروندان، امکان مستندسازی دقیق و بازبینی عملکرد را فراهم می‌سازند،‌گفت: این اقدام در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری و پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات مردمی صورت گرفته است.

اجرای این طرح نه‌تنها گامی در جهت افزایش شفافیت و اعتماد عمومی است، بلکه نقش مهمی در کاهش تنش‌های احتمالی میان مأموران و شهروندان ایفا می‌کند.

سرپرست شهرداری لنگرود با تأکید بر اهداف این طرح بیان کرد: هدف ما از تجهیز معبربانان به دوربین لباس، مستندسازی دقیق، آموزش و بهبود عملکرد نیروها، و حفاظت از حقوق مأموران و شهروندان است.

این اقدام نشان‌دهنده رویکرد نوین شهرداری لنگرود در استفاده از فناوری برای ارتقای کارآمدی و پاسخ‌گویی در مدیریت شهری است.

با وجود مزایای متعدد، اجرای این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش مستمر نیروها و ارتقای زیرساخت‌های فنی است، همچنین، حفظ حریم خصوصی شهروندان و نحوه استفاده از داده‌های ثبت‌شده از جمله چالش‌هایی است که باید با دقت مدیریت شود.

با این حال، شهرداری لنگرود با نگاه آینده‌نگرانه، این طرح را به عنوان الگویی برای سایر شهرها معرفی کرده و در صورت موفقیت، می‌تواند زمینه‌ساز تحول گسترده‌تری در حوزه نظارت شهری باشد.

انتهای پیام/