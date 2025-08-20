انتقاد عضو شورای شهر هندیجان از عملکرد شهرداری در پروژههای حق آلایندگی
عضو شورای اسلامی شهر هندیجان، در نشست شورای شهر با حضور شهردار و خبرنگاران، از نحوه نظارت و هزینهکرد شهرداری در پروژههای حق آلایندگی و تعلل در اجرای پروژه زیرگذر و ساحلسازی هندیجان جنوبی بهشدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، در جلسه شورای اسلامی شهر هندیجان که شب گذشته با حضور شهردار و خبرنگاران برگزار شد اکبر شنبدی، عضو شورای اسلامی شهر، ضمن تبریک روز خبرنگار، از عملکرد شهرداری در زمینه اجرای پروژههای عمرانی بهویژه پروژههای مرتبط با حق آلایندگی انتقاد کرد.
وی با اشاره به تعلل در اجرای پروژه زیرگذر و ساحلسازی هندیجان جنوبی، این موضوع را یکی از مطالبات مهم مردم دانست و گفت: «با توجه به اعتبارات قابلتوجه حق آلایندگی که به شهرداری اختصاص داده میشود، ضروری است این منابع بهطور منطقی و عادلانه تقسیم شده و اولویت با پروژههای ساحلسازی و بخشهایی باشد که بستر مناسب و هزینه کمتری برای اجرا دارند تا بتوان در کوتاهترین زمان خدمات رفاهی و تفریحی در شأن شهروندان ارائه کرد.»
شنبدی همچنین خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: «رسانهها باید مشکلات شهروندان و برخی سوءمدیریتها را با توجه به رسالتی که دارند منعکس کنند تا زمینه پیشرفت هرچه بیشتر هندیجان فراهم شود.»