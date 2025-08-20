به گزارش ایلنا از بندرعباس، سرهنگ محسن صبوری‌زاده، فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: این خطوط در دو عملیات جداگانه کشف شد.

صبوری‌زاده افزود: مرزبانان در عملیات نخست موفق به شناسایی و منهدم کردن خط لوله پنج هزار متری انتقال سوخت قاچاق در سواحل بندر کلاهی میناب شدند.

وی گفت: در عملیاتی دیگر کشف شد که قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی شهرستان میناب به طرز ماهرانه‌ای اقدام به جاسازی دو هزار و ۴۰۰ متر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسه‌های دریا کرده‌اند.

شهرستان میناب در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.

