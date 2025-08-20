کشف لولهکشی هفت و نیم هزار متری سوخت قاچاق در سواحل میناب
ماموران پایگاه دریابانی شهرستان میناب لولهکشی هفت هزار و ۴۰۰ متری سوخت قاچاق در سواحل این شهرستان کشف کردند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، سرهنگ محسن صبوریزاده، فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: این خطوط در دو عملیات جداگانه کشف شد.
صبوریزاده افزود: مرزبانان در عملیات نخست موفق به شناسایی و منهدم کردن خط لوله پنج هزار متری انتقال سوخت قاچاق در سواحل بندر کلاهی میناب شدند.
وی گفت: در عملیاتی دیگر کشف شد که قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی شهرستان میناب به طرز ماهرانهای اقدام به جاسازی دو هزار و ۴۰۰ متر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسههای دریا کردهاند.
شهرستان میناب در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.