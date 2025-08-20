سیمای گردشگری شهرستان های فارس تهیه شده است

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در گردهمایی فرمانداران استان با بیان این گردشگری مانند خرمنی است که کاه آن اقتصاد گردشگری و گندم آن احساس امنیت و تعلق است، اظهار کرد: تعلق از شناخت سرچشمه می گیرد و شناخت از معرفی و آموزش حاصل می شود.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم با تعریف رویدادهای متناسب با ظرفیت های شهرستان و معرفی و آموزش در زمینه گردشگری، برای تقویت این حوزه تلاش کنیم. این فعالیت ها به مثابه سرمایه گذاری برای افزایش شناخت و احساس تعلق است که نتایج مهمی را به دنبال دارد. وقتی تعلق خاطر نباشد یا کم باشد مهاجرت زیاد می شود و افراد نسبت به سرزمین خود بی تفاوت می شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس افزود: تقویت حوزه گردشگری هم در شهرستان ها در مقیاس خودش مهم است و هم در مقیاس استان برای همه ایران مهم است. همه ایرانیان می آیند در کنار مقبره حافظ و کوروش عکس می گیرند تا خود را به جهان وصل کنند و بگویند چه کسی هستند و چه نسبتی با این جهان دارند.

پارسایی تصریح کرد: شهرستان های فارس از لحاظ ظرفیت های گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری غنی هستند و بعضی شهرستان های فارس از برخی استان های کشور دارای ظرفیت های گردشگری طبیعی، تاریخی، ورزشی و صنعتی بیشتری هستند.

وی اظهار داشت: در نگاه بنده و با نظر استاندار فارس، با توجه به قوانین ابلاغی و اسناد بالادستی، گردشگری محور اول توسعه استان است و بر این اساس باید ظرفیت های این حوزه را به خوبی بشناسیم و در معرفی و شکوفای آن ها تلاش کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به این که تقویم رویدادهای حوزه گردشگری استان یکی از موضوعات اولیه و پایه برای فعالیت های حوزه گردشگری است، افزود: باید همه رویدادهای مرتبط با حوزه گردشگری را شناسایی و معرفی کنیم؛ از جمله روز شهرها اهمیت زیادی دارد؛ باید بتوانیم روز هر شهر را حداقل در شهرستان های اطراف معرفی کنیم تا مردم به تدریج متوجه ظرفیت های موجود در استان بشوند.

پارسایی با تاکید بر این که روز شهرستان ها را با نظر شورای فرهنگ عمومی شهرستان مشخص کردیم و چنانچه موضوع مهمی در شهرستان وجود دارد باید علاوه بر روز شهرستان، رویداد جداگانه ای تعریف شود، گفت: باید در روز هر شهر توضیح دهیم که این شهر کجاست و چه خصوصیاتی دارد و بر اساس آن بیان کنیم که چه کسی اهل این شهر است.

وی با بیان این که برای ۲۱ شهر استان، طرح جامع گردشگری تعریف شده است و در نشست مشترکی در سپیدان با شهرداران این شهرها، راهبردهای گسترش گردشگری مورد بحث قرار گرفته است، گفت: انتظار داریم بانک اطلاعات حوزه گردشگری هر شهرستان آماده و پروژه های بالای ۷۰ درصد برای حمایت و تکمیل معرفی شوند. همچنین انسان رسانه ها و چهره های نخبه شهرستان استان فارس در هر جای کشور که حضور دارند شناسایی و معرفی شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس خواستار توجه ویژه فرمانداران استان به تعریف و اختصاص اعتبار در شورای برنامه ریزی شهرستان برای طراحی و برگزاری رویدادهای مرتبط با ظرفیت های شهرستان شد و ادامه داد: برگزاری رویدادها، سرزندگی اجتماعی و کاهش تنش ها و آسیب ها را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس در حوزه هایی که شهرستان سرآمد است باید رویدادهایی تعریف شود و در این زمینه از همکاری دستگاه های استانی و ملی نیز بهره خواهیم برد.

پارسایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مفهوم پهلوانی در فرهنگ ایرانی و تفاوت آن با قهرمانی، گفت: پهلوان کسی است که با تکیه بر اخلاق و انسانیت، فراتر از قهرمانی، زمینه را برای حضور و رشد دیگران فراهم می کند؛ بر این اساس معتقدم فرمانداران نقش پهلوانی را در اداره جامعه بر عهده دارند؛ مسئولیت های خطیر و مهمی بر عهده فرمانداران است که عموم مردم از آن اطلاعی ندارند.

وی تصریح کرد: فرمانداران جایگاه محوری در اداره استان دارند و فرصت را برای حضور و نقش آفرینی دیگران فراهم می کنند. نفس این کار این است که سختی ها و خطرات و حساسیت ها گفته نشود و آرامش جامعه حفظ شود؛ این نقش پهلوانی است که مناسبات فرهنگی و جامعه مدنی را مدیریت می کند.

انتهای پیام/