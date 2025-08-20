خبرگزاری کار ایران
پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۹ مرداد

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۹ مرداد
امروز وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی و ناپایداری جوی در ارتفاعات هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی حمزه نژاد، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج است و احتمال بروز گرد و غبار در قشم، سواحل بندرخمیر و بندرلنگه وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی توصیه کرد: شناور‌های سبک از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناور‌ها صورت گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات به ویژه بشاگرد، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: تا فردا نوسان دما تغییر چندانی ندارد و از جمعه تا اوایل هفته آینده، افزایش نسبی دما در استان مورد انتظار است.

