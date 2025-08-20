به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم تولایی، در جلسه بررسی طرح‌های تسهیلات تبصره ۱۸ استان اظهار کرد: یک‌هزار و ۶۸ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به مازندران اختصاص یافته است.

وی افزود: تاکنون ۱۴ جلسه کمیته استانی و ۷۶ جلسه کمیته فنی و پیگیری پرداخت تسهیلات در استان برگزار و طرح‌های منتخب برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران ادامه داد: ۹۹۳ طرح در کمیته‌های تخصصی بررسی شده که برای یک هزار و ۲۴۹ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد و این طرح‌ها مصوب شده‌اند.

وی تصریح کرد: تا به امروز، به ۳۵۲ طرح با اعتبار ۶۲۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان تسهیلات از سوی بانک‌های استان پرداخت شده است.

تولایی میزان جذب اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ استان را ۵۷.۱ درصد اعلام کرده و افزود: این طرح‌ها شامل حوزه‌های صنعتی، راهداری، فرهنگی، ورزشی، پزشکی، کشاورزی، گردشگری و تعاونی‌ها هستند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در پایان تأکید کرد: در راستای اجرای عدالت در پرداخت تسهیلات، تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های اعلامی و متناسب با سیاست‌ها و برنامه‌های استان اولویت‌بندی شده و به ترتیب اولویت به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

