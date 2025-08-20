تولید مستند «رسانه در رسانه» در جنوب فارس

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سیدابوالحسن عمرانی نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این مستند با اشاره به جایگاه هنرآیینی تعزیه و تاثیرگذاری آن بر مخاطب گفت: این مستند به فرایند تولید مستندهای تعزیه پژوهی از دو دهه پیش تاکنون پرداخته و روند تلفیق رسانه سنتی موج اول تعزیه و رسانه ارتباط جمعی تلویزیون را برای مخاطب تبیین نموده است. در این اثر ضمن بررسی تولیدات رسانه ای تعزیه، به مراحل تولید و بازخورد آن برای مخاطبان پرداخته شده است.

این پژوهشگر تاریخ، هنر و رسانه افزود: در مستندهای تعزیه پژوهی بسیاری از لایه های مستور این هنر آیینی برای مخاطب گشوده می شود.زیرا ممکن است مخاطب عام تعزیه در زمان اجرا بسیاری از مفاهیم آن را متوجه نشود. معانی برخی واژگان، استفاده از صنایع مختلف ادبی، قطع و وصل فواصل تاریخی یک رویداد، چرایی استفاده از وزن خاص عروضی و... اما تحلیل این مفاهیم بوسیله کارشناس خبره، پاسخ این پرسشها را به درستی برای مخاطب بازگو می‌کند.

عمرانی یادآور شد: عنوان این مستند را بر اساس فرایند دو رسانه یاد شده (رسانه تعزیه و رسانه تلویزیون) انتخاب کردیم.

مدرس حوزه و دانشگاه اظهار کرد: بی‌تردید مخاطب نسبت به فراگیرترین رسانه تصویری عصرارتباطات یعنی تلویزیون آشنایی دارد اما برغم اینکه با تعزیه در ارتباط است شاید به این نکته توجه نداشته باشد که تعزیه نیز یک رسانه است. رسانه ای سنتی از نوع موج اول؛ جذاب وقوی. باپیشینه ای بیش از سینما و تلویزیون در سطح جهان و جامع‌تر و تاثیرگذارتر از تئاتر و دیگر گونه‌های هنرهای نمایشی.

این مستندساز تاکیدکرد: ساخت مستند تعزیه بسان مستندسازیهای دیگر برنامه‌های رایج تلویریونی نیست زیرا ساختاراصلی تعزیه، نمایشی است و باید در دل برنامه مستند یک کار نمایشی را به تصویر کشید که این تصویرگری باید براساس رمزهای فنی تلویزیون باشد. ازطرفی امکان ضبط برداشت های مجدد از یک نما وجود ندارد و از طرفی، برنامه ساز نمی تواند بخاطر رمزهای رسانه به نسخه خوانهای تعزیه امر و نهی کند.

گفتنی است این نویسنده و پژوهشگر تعزیه که پژوهشهای تعزیه شناسی (منتشر شده و آماده چاپ) متعددی در کارنامه دارد، یکی از اولویتهای برنامه سازی خود در حوزه رسانه تصویری را به تولیدات رسانه ای تعزیه اختصاص داده و در دودهه اخیر آثاری همانند «پرتوعشق» «حدیث نینوا» «تاعرش» «آیین های محرم» «حدیث عشق» the relyguse drama of iran، «روایتی ازشبیه خوانی در جنوب فارس» و... را تولید که ازشبکه های مختلف به سمع و نظر مخاطب رسیده است.

درهمین راستا قسمت اول مستند«تعزیه شناسان ایران» نیز به تهیه کنندگی و کارگردانی همین مستندساز به معرفی شخصیت و آثار مرحوم استادصادق همایونی مولف کتاب تعزیه در ایران اختصاص یافت. این مستند باحضور استاد دکترمنصور رستگار فسایی چهره ماندگار ادبیات ایران درآیتم های کارشناسی، تولید و پخش شد.

