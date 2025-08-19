به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عصر امروز در مراسمی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، معاون حقوق عامه دادستان، رییس و اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری ، تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، در این مراسم بر ضرورت نظارت جدی بر عملکرد ادارات و سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: وظیفه دادستانی، صرفاً خواهش و مکاتبه نیست، بلکه در صورت تخلف، باید برخورد قضایی صورت گیرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی دادستانی به عنوان مرجع مطالبه اجرای وظایف قانونی ادارات، خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کنند و حتی ممکن است همکاری لازم را نداشته باشند، اما در بدنه همین ادارات، نیروهای متعهد و متخصصی وجود دارند که می‌توانند ما را در انجام وظایف قانونی یاری کنند.

عسگری با بیان اینکه حقوق عامه، ویترین قوه قضاییه است، تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات مربوط به حقوق عمومی، تأثیرش از صدها پرونده قضایی خصوصی بیشتر است، چون مستقیماً به زندگی مردم و امنیت جامعه ارتباط دارد.

وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه‌ همکاری با کارشناسان متخصص مرکز کارشناسان برای تقویت نظارت مطلوبتر بر عملکرد دستگاه‌ها خبر داد و گفت: برای صیانت از حقوق مردم، نیازمند همکاری نهادهای تخصصی هستیم تا با استناد به گزارش‌های علمی و فنی، برخوردهای قضایی دقیق‌تری انجام دهیم.

این مقام قضایی در پایان تأکید کرد: اگر تخلفی اثبات شود، بدون اغماض، پرونده تشکیل و مجازات متخلفان از دادگاه درخواست خواهد شد.

گفتنی است در پایان این نشست و بعد از امضای تفاهم‌نامه، احکام جدید دادیاران تخصصی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین اهدا شد.

