خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دادستانی و مرکز کارشناسان رسمی قزوین

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دادستانی و مرکز کارشناسان رسمی قزوین
کد خبر : 1675756
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای سند تحول قوه قضاییه و کمک به بهبود نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تفاهم نامه ای بین دادستانی مرکز استان قزوین و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین منعقد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عصر امروز در مراسمی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، معاون حقوق عامه دادستان، رییس و اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری ، تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، در این مراسم بر ضرورت نظارت جدی بر عملکرد ادارات و سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: وظیفه دادستانی، صرفاً خواهش و مکاتبه نیست، بلکه در صورت تخلف، باید برخورد قضایی صورت گیرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی دادستانی به عنوان مرجع مطالبه اجرای وظایف قانونی ادارات، خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کنند و حتی ممکن است همکاری لازم را نداشته باشند، اما در بدنه همین ادارات، نیروهای متعهد و متخصصی وجود دارند که می‌توانند ما را در انجام وظایف قانونی یاری کنند.

عسگری با بیان اینکه حقوق عامه، ویترین قوه قضاییه است، تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات مربوط به حقوق عمومی، تأثیرش از صدها پرونده قضایی خصوصی بیشتر است، چون مستقیماً به زندگی مردم و امنیت جامعه ارتباط دارد.

وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه‌ همکاری با کارشناسان متخصص مرکز کارشناسان برای تقویت نظارت مطلوبتر بر عملکرد دستگاه‌ها خبر داد و گفت: برای صیانت از حقوق مردم، نیازمند همکاری نهادهای تخصصی هستیم تا با استناد به گزارش‌های علمی و فنی، برخوردهای قضایی دقیق‌تری انجام دهیم.

این مقام قضایی در پایان تأکید کرد: اگر تخلفی اثبات شود، بدون اغماض، پرونده تشکیل و مجازات متخلفان از دادگاه درخواست خواهد شد.

گفتنی است در پایان این نشست و بعد از امضای تفاهم‌نامه، احکام جدید دادیاران تخصصی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین اهدا شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور