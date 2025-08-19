در نشست گزارش عملکرد شورای شهر شیراز مطرح شد؛
۵١ ساختمان ناایمن در گروه الف شناسایی شدهاند
انتقال پادگانها و ساماندهی مواکب با همکاری شورا و شهرداری
عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شیراز با اشاره به اهمیت امنیت سازههای شهری گفت: تاسیسات و ساخت و سازهایی که مربوط به مردم است نیازمند مطالعات دقیق هستند. بخشی از این مطالعات پیش از ورود من به شورا آغاز شده بود و پس از حضورم نیز ادامه یافت و گزارش آن ارائه شد.
به گزارش ایلنا، غلامحسن اسکندری امروز 28 مرداد در نشست خبری گزارش عملکرد سال چهارم شورای اسلامی شهر شیراز دوره ششم تأکید کرد: شورا نباید در امور اجرایی دخالت مستقیم داشته باشد و نقش اصلی شورا، نظارت و قضاوت در خصوص کارایی پروژهها و پیگیری انجام مصوبات است. به گفته وی، برخی از پروژهها مطابق انتظار پیش رفتهاند و برخی دیگر نیاز به پیگیری بیشتری دارند که گزارشهای شهرداری در این زمینه ارائه خواهد شد.
عضو شورای شهر شیراز به وضعیت ساختمانهای ناایمن در شهر اشاره و توضیح داد: در حال حاضر 51 ساختمان ناایمن در گروه الف شناسایی شدهاند که عمدتاً بلندمرتبه و دارای کاربری تجاری مانند هتل یا پاساژ هستند و حتی بدون اخذ پایان کار، از مزایای تجاری بهرهمند میشوند. اسکندری افزود: تلاشها برای ساماندهی این ساختمانها ادامه دارد اما برخی مالکان از پاسخگویی شانه خالی میکنند و پروندهها درگیر مشکلات حقوقی است.
عضو شورای شهر شیراز همچنین پیشنهاد داد که کمیسیون ویژهای با حضور شهردار و رئیس شورا برای پیگیری وضعیت ساختمانهای ناایمن تشکیل شود تا اقدامات لازم برای ایمنی و حقوق مردم بهصورت جدی اجرا شود.
اسکندری با بیان اینکه این موضوع باید در سطح شهر به اطلاع عموم برسد، بر اهمیت استمرار نظارت بر ساختمانهای ناایمن و جلوگیری از خسارتهای احتمالی تأکید کرد.
شیوه قراردادهای همسان الگوی جدید برای سایر کلانشهرها
محمود صفایی، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای شهر شیراز نیز تشریح فعالیتهای کمیسیون متبوع خود گفت: در سال چهارم شورا، ۸۹ درصد از مصوبات اجرایی شد؛ علاوه براین در کمیسیون برنامه و بودجه ۲۲۴ دستورکار مورد بررسی قرار گرفت که ۵۷ مصوبه داشته و ۷۰ تصمیم جهت پیگیری و اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اهمیت بودجه و پیگیری اجرای آن افزود: در هر سال جلسات متعددی با حضور شهردار، معاونین و شهرداران مناطق برگزار شده تا مصوبات شورا به بهترین نحو محقق شود. یکی از مصوبات شاخص سال ۱۴۰۳، تسویه حساب بدهی با بانک شهر بود که تا پایان همان سال تکمیل شد.
وی همچنین به مصوبات مرتبط با قراردادهای همسان شهرداری اشاره کرد و گفت: این اقدام به عنوان یک الگوی جدید در شهرداری شیراز انجام شده و سایر کلانشهرها میتوانند از آن بهرهمند شوند. مصوبات رفاهی برای کارکنان، تنظیم برنامه اصلاح بودجه و ارائه برنامه پنج ساله نیز در دستور کار کمیسیون بوده است.
عضو شورای شهر شیراز درباره فعالیت های کمیته حقوقی نیز توضیح داد و گفت: لوایح و طرحها پیش از طرح در کمیسیون برنامه و بودجه در کمیته حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد. تاکنون ۴۰ جلسه با ۱۷۶ دستور کار برگزار شده است تا ایرادات حقوقی برطرف شود.
وی همچنین به کمیته حسابرسی اشاره کرد و گفت: کلیه درآمدها و هزینههای شهرداری به شورا ارائه و گزارشهای آن هر شش ماه یکبار در صحن علنی شورا بررسی میشود.
صفایی به برخی مصوبات شاخص شورا اشاره کرد و گفت: تملک باغ بش به مساحت بیش از ۲۳۰ هکتار یکی از اقدامات مهم دوره ششم است که با همکاری بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام انجام شد و به عنوان باغ بزرگ شهری در اختیار شهروندان قرار میگیرد. همچنین، مصوبات تخفیفی و ممیزی برای شهروندان و اقدامات مربوط به عوارض و الحاقیها در شش ماه اول امسال با درصد بالایی پیگیری شده است.
وی هدف شورا و شهرداری را ارتقای کیفیت خدمات شهری و تحقق عدالت اجتماعی برای شهروندان شیراز عنوان کرد.
شورای شهر اجرای طرحهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را در اولویت قرار داد
محمدرضا هاجری، رییس کمیسیون فرهنگی،گردشگری و سومین حرم اهل بیت شورای شهر شیراز نیز با اشاره به برنامهمحوری و کارآمدی شورا اظهار داشت: اجرای طرح احیای محلات مسجد محور یکی از فاخرترین طرحهای این دوره بوده و بستههای تشویقی و حمایتی ویژه مساجد و حسینیهها در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، این طرح به مساجد امکان میدهد تا به صورت مستقیم با شورا و شهرداری در تعامل باشند و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود را توسعه دهند.
عضو شورای شهر شیراز افزود: شورا و شهرداری برای اولین بار چاپ قرآن کریم به سبک مکتب شیراز را انجام دادند که در اختیار مساجد و میهمانان شهر قرار خواهد گرفت. همچنین احداث حوزه بلدیه شیراز، کتابخانههای بزرگ مقیاس و فضاهای کتابخانهای جدید در شیراز از دیگر اقدامات شاخص این دوره است.
هاجری از برگزاری مسابقات ورزشی محلهای و پیادهروی خانوادگی در شهر خبر داد و تأکید کرد: بیش از ۱۷۰ تیم محلات در مسابقات المپیاد محلات شرکت کردهاند و بزرگترین پیادهروی خانوادگی شهر نیز برگزار شده است.
وی همچنین به حمایت شورای شهر و شهرداری از برگزاری کنگره سرداران شهید، مراسم اعتکاف، اعزام ۱۲ هزار نفر به اردوهای رایگان و فعالیت گروههای فرهنگی، هنری و اجتماعی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۶۰ مسجد، ۷۵۰ هیئت مذهبی و ۲۲۰ تشکل فرهنگی و اجتماعی مورد حمایت قرار گرفتهاند.
عضو شورای شهر شیراز ضمن اشاره به حمایت از ورزش و جوانان، افزود: افتتاح ورزشگاه فارس، برگزاری مسابقات کشتی ملی و استانی، ساخت زمینهای ورزشی و حمایت از برنامههای تابستانی بیش از ۳۰ فرهنگسرا و سرای محله از دیگر اقدامات این دوره است.
هاجری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات تنها توسط شهرداری انجام نشده؛ بلکه شورای شهر نیز نقش اساسی در تصویب و پیگیری مصوبات داشته است و این تعامل و هماهنگی میان شورا و شهرداری از افتخارات این دوره به شمار میرود.
شناسایی ساختمانهای ناایمن و پرخطر
مصطفی کیانی رحیمی، رئیس کمیسیون شهرسازی و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز نیز با تشریح اقدامات حوزه هوشمندسازی و شهرسازی در دوره ششم شورا، ٤ فراز اصلی فعالیتها را شامل شهرسازی، هوشمندسازی بافت تاریخی و فرهنگی، بافت فرسوده و ناکارآمد و پیگیری موضوعات ویژه شهر شیراز برشمرد.
وی با اشاره به تصویب طرح ساماندهی پیرامون حرم حضرت احمدی (ع) و حرم حضرت سید علاالدین حسین (ع) تاکید کرد: این طرح پس از طی مراحل فنی و ارجاع به وزارت راهوشهرسازی به تصویب رسید و در انتظار ابلاغ رسمی است. همچنین اقدامات دیگری مانند ایجاد مسیرهای دسترسی به حرم شاهچراغ (ع)، اصلاح ضوابط تراکنش عوارض ساختمانها در مناطق کمبرخوردار و تصویب مصوبه صیانت از حریم خانوادهها از دیگر دستاوردهای دوره ششم شورا بود.
عضو شورای شهر شیراز افزود: شناسایی ساختمانهای ناایمن و پرخطر با تشکیل پانزده جلسه مشترک شورا و شهرداری انجام شده و ارجاعات قانونی بهدستگاه قضایی صورت گرفته است. اصلاح بیش از هفده ضابطه شهرسازی برای صدور خودکار پروانهها، بازنگری طرح جامع شهری شیراز، پیادهسازی مطالعات اثرسنجی ترافیکی، هوشمندسازی کمیسیون ماده ١٠٠ و پیادهسازی طرح امضای دیجیتال نیز در دستور کار بوده است.
وی ادامه داد: پروژههای شاخصی مانند ساماندهی پیرامون حرم حضرت تاجالدین قریب، ساماندهی بازار دروازه کازرون، تملک باغات کهن شهر شیراز، احیای گذرهای گردشگری و دروازههای تاریخی، بهرهگیری از انرژیهای نو و احیای بافتهای تاریخی با حمایت از کسبوکارهای نوپا نیز اجرایی شده است.
عضو شورای شهر تاکید کرد: اقدامات هوشمندسازی نیز شامل ایمنسازی شبکه اطلاعات شهری، ایجاد مرکز داده بزرگ، تجمیع سامانههای شهری، راهاندازی سامانه سرویس مدارس و تولید زیرساختهای جامع فناوری اطلاعات بوده و منجر به کسب عنوان دستگاه برتر فارس در حوزه ایمنی شبکه در جشنواره شهید رجایی شد.
وی تصریح کرد: این مجموعه اقدامات با هدف شفافیت، عدالت فضایی، افزایش کیفیت زندگی شهروندان و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و تاریخی شیراز انجام شده است.
در ادامه رئیس کمیسیون عمران شورای شهر شیراز با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت فضاهای نظامی و مواکب، اظهار داشت: بخشی از اماکن نظامی در شیراز و سایر شهرها به خارج از محدوده شهری منتقل شده و بخشی از فضاهای پادگانها به نیازهای نیروهای نظامی اختصاص یافته است.
رضا محمدیان افزود: فضاهای مسکونی و دیگر بخشهای این پادگانها بازآرایی شدهاند، اما تکمیل زیرساختهای لازم زمانبر است و اجرای کامل این اقدامات نیازمند همکاری دقیق مدیریت شهری است.
وی درباره امنیت پادگانها در شرایط بحرانی افزود: در جریان جنگ 12 روزه اخیر، هیچ یک از پادگانهای مستقر در شهرها هدف حمله نظامی قرار نگرفتند، چرا که بیشتر پایگاههای هدف، پایگاههای موشکی و مناطق حساس خارج از محدوده شهری بودند.
محمدیان درباره مدیریت مواکب و جلوگیری از سوءاستفادهها توضیح داد: موکبداران عموماً از سوءاستفادهها جلوگیری میکنند، اما در موارد محدودی که تخلف مشاهده شد، با همکاری شهرداری اقداماتی مانند نصب موانع و گلدان برای محدود کردن تردد خودروها انجام شده است و دستفروشان نیز تحت نظارت قرار گرفتند تا مشکلات مالی و ترافیکی ایجاد نشود.وی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع به سازمان تبلیغات، شورای مذهبی و بازرسهای مرتبط منعکس میشود تا به سرعت رسیدگی شود؛ همچنین در حوزه مدیریت ترافیک، نیروهای مردمی و شهرداری همکاری مستمر دارند تا نظم و ایمنی شهر حفظ شود.
محمدیان با اشاره به نقش اعضای شورا در پیگیری این مسائل گفت: همیشه در میدان حضور داریم و با همراهی سایر اعضا، تلاش میکنیم برنامههای اجرایی با دقت و شفافیت پیش رود و مردم از خدمات ارائه شده رضایت داشته باشند.
محمددیان گفت: برای اداره صحیح شهر، نمیتوان صرفاً به شعار، سخنرانی یا جلسات اکتفا کرد؛ مدیریت شهری باید از طریق کار میدانی و اجرای پروژههای مختلف تحقق یابد.
عضو شورای شهر با بیان اینکه خبرنگاران باید مطالبهگر توسعه زیرساختها باشند، افزود: پروژههای مختلفی در حال اجرا و آغاز هستند و روزی امید داریم که شیراز به عنوان شهری برتر، نه تنها در زمینه زیستمحیطی بلکه در تمامی زمینهها، بتواند برای کشور و منطقه الگویی شاخص باشد.