فرمانده سپاه استان قزوین:
آبرسانی به 107 روستا در دست پیگیری است
فرمانده سپاه استان قزوین گفت: بهواسطه ساخت پنج مجتمع آبرسانی در مناطق محروم استان بیش از 60 روستا تحت پوشش آب شرب بهداشتی قرار گرفتهاند و در مجموع بیش از 97 روستا در این طرحها مشارکت داشتهاند. همچنین آبرسانی به 107 روستا در دست پیگیری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر امروز در مراسم بهرهبرداری از پروژههای شاخص صنعت آب و برق استان قزوین با تأکید بر نقش اثرگذار بسیج و سپاه در پروژههای محرومیتزدایی و آبرسانی استان گفت: قدردان همکاری نزدیک با وزارت نیرو و مسؤولان استانی برای رفع مشکلات انتقال آب به روستاها هستیم.
وی اضافه کرد: قزوین دیار آزادگان و شهدای بزرگ است و همه ما خود را خادم ملت میدانیم. حضور وزیر نیرو و مدیران دولتی در نقاط مختلف استان بهویژه مناطق روستایی نشاندهنده دغدغه واقعی برای حل مشکلات مردم است.
فرمانده سپاه صاحبالأمر (عج) استان قزوین با بیان اینکه امروز شاهد افتتاح پروژههای مهمی ر حوزههای حیاتی و زیرساختی بهویژه آب و برق هستیم، گفت: موضوع انرژی یکی از دغدغههای مردم قزوین بوده و همواره سپاه و بهویژه بسیج سازندگی تلاش کردهاند تا با تعریف پروژههای اولویتدار بخشی از مشکلات مردم استان را برطرف کنند.
سردار رفیعی آتانی با اشاره به نقش مستقیم بسیج سازندگی در پروژههای آبرسانی عنوان کرد: بهواسطه ساخت پنج مجتمع آبرسانی در مناطق محروم استان بیش از 60 روستا تحت پوشش آب شرب بهداشتی قرار گرفتهاند و در مجموع بیش از 97 روستا در این طرحها مشارکت داشتهاند. همچنین آبرسانی به 107 روستا در دست پیگیری است.
وی ادامه داد: تأمین آب آشامیدنی برای مناطق محروم و روستاها از دغدغههای مهم امروز است که در این زمینه خوشبختانه دهیاران، شوراها و مردم همراهی لازم را داشتهاند و بسیج نیز با عزم راسخ این مسئولیت را بر عهده گرفته است.
فرمانده سپاه صاحبالأمر (عج) استان قزوین با اشاره به مدیریت استان در پاسخ به نیاز بیش از 800 هزار نفر جمعیت ثابت و 700 هزار نفر جمعیت عبوری گفت: در ایام سخت جنگ اخیر هیچ پایگاه خدماتی مانند نانواییها و پمپبنزینها تعطیل نشد و همگان با برنامهریزی دقیق، موفق به پاسخگویی به نیازهای مردم شدند که این نشاندهنده همدلی و توانمندی بالای مسؤولان و مردم قزوین است.