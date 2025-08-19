ناترازی 30 میلیون متر مکعبی تأمین آب آشامیدنی در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنای قزوین، داراب بیرنوندی عصر امروز در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شاخص صنعت آب و برق استان که با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو برگزار شد، گفت: استان قزوین دارای بیش از 20 هزار کیلومتر تأسیسات آب و برق است.

وی با اشاره به افتتاح 7 طرح حوزه آب و برق با هزینه 2 هزار و 125 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی اضافه کرد: این پروژه‌ها بیش از 136 هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها تصفیه‌خانه آب آبیک است، گفت: این تصفیه‌خانه پس از 10 سال مشکلات حقوقی به بهره‌برداری رسیده است.

بیرنوندی مجموع نیاز آب شرب استان قزوین را 160 میلیون مترمکعب در سال بیان کرد و افزود: در حال حاضر تنها حدود 130 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی و شرب برای استان تأمین می‌شود و حدود 30 میلیون متر مکعب ناترازی آب آشامیدنی در استان داریم.

وی ادامه داد: برنامه‌های دولت با محوریت وزارت نیرو شامل انتقال 60 میلیون مترمکعب آب از سد طالقان و استخراج 80 میلیون مترمکعب آب از چاه‌های جنوب استان است که آب سد طالقان برای 194 روستا و 14 شهر اختصاص پیدا می‌کند که بیش از 90 درصد جمعیت استان را در خود جای داده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین آبرسانی به پنج شهر و 30 روستا در منطقه بالادست بالاخانلو را دیگر طرح مهم آبرسانی استان برشمرد و گفت: با همکاری بسیج سازندگی فاز نخست اجرای پروژه آبرسانی به 96 روستای استان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بیرنوندی اضافه کرد: استان قزوین از معدود استان‌هایی است که پروژه آبرسانی روستایی در آن با جدیت پیش می‌رود و مجتمع‌های مهمی در کم‌برخوردارترین مناطق به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به مشکلات منابع آبی استان قزوین گفت: با توجه به افت سالانه حدود 8 درصدی منابع آب زیرزمینی دشت قزوین برای تأمین آینده استان به برنامه‌ریزی جدی نیاز داریم. در افق 1425 استان قزوین به حدود 162 میلیون مترمکعب آب نیاز خواهد داشت که افزایش ضریب بهره‌برداری و تأمین منابع جدید را ضروری می‌سازد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین از کاهش دوسوم حجم آب دشت قزوین طی 60 سال گذشته خبر داد و افزود: حجم آب زیرمینی دشت قزوین از 30 میلیارد مترمکعب در گذشته با 20 میلیارد متر مکعب کاهش اکنون به حدود 10 میلیارد مترمکعب رسیده است.

بیرنوندی ادامه داد: برای تأمین منابع پایدار آب و جلوگیری از خطرات ناشی از کاهش منابع آبی، نیازمند همراهی و تصمیم‌گیری فوری هستیم و به توجه ویژه مسئولان و همکاری مردم برای حل بحران آب نیاز داریم.

انتهای پیام/