شهردار شیراز خبرداد؛
اجرای ۲۸۰ پروژه با اعتبار ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت
شهردار شیراز گزارشی از اقدامات شهرداری و برنامههای سال جاری ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی امروز 28 مرداد در نشست خبری گزارش عملکرد سال چهارم شورای اسلامی شهر شیراز دوره ششم گفت: از روز اول، شهرداری شیراز بر مدار برنامهمحوری حرکت کرده است. بر اساس تعامل با مدیران شهرداری، کارکنان، شورای شهر و بودجههای ابلاغی، نقشه راه شهرداری مشخص شده و پروژهها با توجه به برنامه عملیاتی و راهبردی اجرا میشوند.
شهردار شیراز افزود: در سال جاری، ۱۷۵ پروژه شاخص و اثرگذار شامل طرحهای زیربنایی، خدمات شهری، بهداشت، سلامت، محیطزیست، عمرانی، ورزشی، فرهنگی و گردشگری توسط مدیران ارشد شهرداری در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم این پروژهها در سال جاری به بهرهبرداری برسند.
اسدی درباره برنامه پنج ساله شهرداری و شورای شهر گفت: این برنامه، برشی از برنامه بیست ساله است که به زودی تقدیم شورای شهر میشود و بررسی و تصویب آن، زمینه کاهش مشکلات مردم را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به عملکرد شهرداری در دوره چهارم شورای شهر اضافه کرد: ۹۳ درصد مصوبات شورا به صورت کامل اجرا شده است که رکوردی بیسابقه محسوب میشود؛ چراکه شهرداری خود را موظف میداند که هر مصوبه شورا را در موعد مقرر و با کیفیت لازم اجرا کند.
اسدی درباره برنامههای هفته دولت اظهار داشت: در هفته دولت، نزدیک به ۲۸۰ پروژه با اعتبار ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در چرخه خدمت رسانی به مردم قرار خواهد گرفت. این پروژهها با همکاری شورای شهر و سایر دستگاههای اجرایی اجرا میشوند و تمرکز ویژه بر پروژههای محرومیتزدایی و مناطق یازدهگانه شهر دارند.
شهردار شیراز همچنین به رشد بودجه شهرداری در دوره ششم شورا اشاره کرد و گفت: بودجه سالانه شهرداری رشدی هفتبرابری داشته و از ۴۲ هزار میلیارد تومان، ۷۳ درصد آن به پروژههای عمرانی اختصاص یافته است. این نسبت در مقایسه با استانداردهای دیگر شهرها بسیار قابل توجه است.
اقدامات کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز برای مدیریت سگهای بلاصاحب
مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نیز اقدامات کمیسیون در حوزه مدیریت سگهای بلاصاحب را تشریح کرد.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در زمینه زندهگیری و عقیمسازی سگها گفت: در هر منطقه، یک پیمانکار مشخص و دارای تجربه و سابقه کاری برای زندهگیری سگها اقدام میکند. پیشتر روی فرآیند زندهگیری و عقیمسازی بحثهایی مطرح بود که در کمیسیون بررسی و تصمیمگیری شد و دانشکده دامپزشکی نیز در این زمینه همکاری کرده است. تفاهمنامهای میان شهرداری و این مجموعه منعقد شد که منجر به عقد قرارداد دائمی برای ادامه اقدامات خواهد شد.
وی افزود: در تمام مراحل، دغدغههای انجمنهای حمایت از حیوانات مدنظر قرار گرفته و نظارت دامپزشکی نیز بر فرآیند انجام میشود تا اقدامات به صورت کنترلشده و ایمن صورت گیرد.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز با اشاره به پراکندگی سگها در سطح شهر گفت: سگها در نقاط مشخص و ثابت شهر حضور ندارند و مکان آنها گاه به گاه تغییر میکند. به همین دلیل، مردم میتوانند با تماس با شمارههای اعلام شده یا اورژانس سطحی، موضوع را اطلاع دهند تا پیمانکار منطقه برای جمعآوری و مدیریت حیوانات اقدام کند.
وی ادامه داد: این موضوع نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم در سطح شهر در حال انجام است. هرچند هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده، اما ورود کمیسیون و برنامهریزی برای مدیریت این مسائل در دستور کار قرار دارد.
زارعی در پایان تأکید کرد: تمام تلاش کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز این است که با همکاری پیمانکاران و نظارت دقیق، مدیریت سگهای بلاصاحب و سایر مشکلات مرتبط به صورت مؤثر و کنترلشده انجام شود و شهروندان نیز در جریان اقدامات و مسیر اطلاعرسانی قرار گیرند.
زارعی که نایب رییسی کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورا نیز به عهده دارد، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد این کمیسیون گفت: کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری اقدامات اساسی و بینظیری در حوزه تولید و سرمایهگذاری انجام داده است. در طول این دوره، سرمایهگذاریهای صورت گرفته به ترتیب سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، به میزان ۱۵، ۲۰، ۲۶ و ۳۰ همت بوده و مجموعاً حدود ۷۰ درصد کل بودجه چهار ساله تحقق یافته است.
وی افزود: با توجه به شرایط آینده، ضروری است بخش خصوصی در پروژههای شهرداری فعالتر شود و مردم در سرمایهگذاری شهری مشارکت بیشتری داشته باشند.
به گفته این عضو شورای شهر، سیاستگذاریهای انجام شده در شورا و عملکرد شهرداری در این مسیر بسیار ارزشمند بوده و تحقق ۷۰ درصد از پروژههای سرمایهگذاری در سطح کلانشهر شیراز در طول چهار سال، دستاوردی بینظیر محسوب میشود.
زارعی همچنین تاکید کرد: در این دوره، تعداد جلسات کمیسیون ۳۹ جلسه، با ۱۲۳ دستور کار و ۱۸۰۰ مکاتبه بوده و آییننامهای جامع برای همه پروژهها تدوین شده است. علاوه براین برنامه چشمانداز ۲۰ ساله سرمایهگذاری طراحی و اجرا و نتایج خوبی حاصل شده است.
وی درباره کمیته سرمایه انسانی نیز توضیحاتی را ارایه داد و گفت: احیای صندوق ذخیره کارکنان، سیاستگذاری در حوزه مسکن با امتیازات ویژه برای کارکنان، توسعه نرمافزار جامع کارکنان، ایجاد مجتمع خدمات رفاهی با تخفیفهای ویژه و ساماندهی اطلاعات کارکنان از جمله اقدامات ارزشمند این کمیته است.
زارعی خاطرنشان کرد: کارهای کمیته سرمایه انسانی با هدف ارتقای بهرهوری، رفاه کارکنان و ایجاد شفافیت در گردش اطلاعات انجام میشود و بهطور مستمر در حال پیگیری است. این اقدامات، همراه با سیاستگذاریهای اقتصادی، به عنوان نقطه قوت شورای ششم و شهرداری شیراز محسوب میشود.
زارعی همچنین با تشریح عملکرد کمیسیون خدمات شهری در دوره ششم شورای اسلامی، گفت: با توجه به تنوع و حجم کار در این کمیسیون، طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، 45 طرح و لایه، 8 جلسه و 4892مکاتبه انجام شد و بیشترین حضور اعضا با 9 نفر ثبت شد.
عضو شورای شهر شیراز افزود: شهرداری نیز با توجه به سیاستگذاری شورا در پروژههای شاخص هجدهگانه، همکاری و توجه ویژهای داشتند که موجب اعتمادسازی مردم در حوزههای مختلف خدمات شهری، فضای سبز، ایمنی و مدیریت بحران شد.
وی ادامه داد: کمیسیون خدمات شهری در سه حوزه سلامت، محیط زیست و خدمات شهری فعال بود. در حوزه سلامت، پروژههای جامع سرویسهای بهداشتی عمومی، مدیریت پسماند، آسیبهای اجتماعی و مساعدتها اجرا شد. در حوزه محیط زیست، سال گذشته شیراز به عنوان پیتخت محیط زیست انتخاب شد و نوزده مرکز آلایندگی در سطح شهر شناسایی و پرونده شاخص برای آنها تشکیل شد.
وی همچنین به طرحهای جامع چهاردهگانه مصوب شورا اشاره کرد و گفت: این طرحها مسیر ریلگذاری بلندمدت و غیرقابل بازگشت برای ساماندهی شهری، ایجاد نظم و جلوگیری از دوبارهکاریها را فراهم کرده است. اقدامات شاخص شامل ساماندهی سایتها، کنترل مالی تخلفات شهری، مدیریت دستفروشان، مدیریت منابع آب با ایجاد 34 مخزن، احداث بازارچههای منطقهای، ساماندهی پسماند خشک، و اجرای اپلیکیشنهای مربوطه بوده است.
زارعی در ادامه افزود: در حوزه فضای سبز، بازنگری طرح تفصیلی و ایجاد سامانه بوستان و گلستان انجام شد و تفکیک زیباسازی از سازمان فضای سبز در دستور کار شهرداری قرار گرفت. همچنین ساماندهی المانهای شهری مانند میدان امام حسین(ع) با توجه ویژه شورا آغاز شد.
وی درباره ایمنی و مدیریت بحران گفت: ارتقای تابآوری شهر بر اساس طرح جامع، اصلاح و تقویت آتشنشانی، و ارتقای جایگاه بحران از اداره به ستاد کل با سیاستگذاری کمیسیون انجام شد. ستاد استقبال از مسافر نیز به صورت مستمر و در مناسبتهایی مانند اربعین فعال بوده است.
زارعی تأکید کرد: این اقدامات نشاندهنده تمرکز شورا و شهرداری بر ارائه خدمات مستمر، سیاستگذاری بلندمدت و توجه به بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.
کمیته شفافیت شورای شهر شیراز با ۵۰ دستورکار در ۲۲ جلسه فعالیت کرد
مهدی طاهری، رییس کمیته شفافیت، صیانت از حقوق شهروندان و مبارزه با فساد شورای اسلامی شهر شیراز نیز گزارشی از عملکرد این کمیته ارائه کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیته گفت: در طول مدت فعالیت، ۵۰ دستورکار در ۲۲ جلسه بررسی شد. جلسات کمیته منظم بوده و عمدتاً بر اساس درخواست و دستور اعضای شورا تشکیل میشود و به طور معمول هر دو هفته یک بار برگزار شده است.
طاهری ادامه داد: در این کمیته، شیوهنامه اجرایی قانون شفافیت قوای سهگانه در ملاک اجرا قرار گرفت و بخشنامه مربوط به شهرداریها و تکالیف آنها تصویب شد. در یک مقطع، کمیسیون تلفیق ایرادی به مصوبه گرفت که هماکنون در حال اصلاح است و امیدواریم به زودی نهایی شود.
وی همچنین به ظرفیت سازمانهای مردمنهاد (سمنها) اشاره کرد و گفت: برخی پیشنهادات برای استفاده از ظرفیت سمنها در شورا مطرح شد که در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. این در حالی بود که فرصت حضور و ارائه دیدگاه برای آنها در صحن شورا فراهم بود.
عضو شورای شهر شیراز در پایان اظهار داشت: «با تمام محدودیتها و چالشها، کمیته شفافیت تلاش کرده با برگزاری جلسات منظم، پیگیری دستورکارها و اجرای قانون شفافیت، مسیر شفافسازی و پاسخگویی مدیریت شهری را تقویت کند.»
کمیته مرکزی یاوران شورای محلات شیراز نقشآفرینی مردم را تقویت کرد
محمدتقی تذروی، نایب رییس شورای شورای اسلامی شهر شیراز هم گزارشی از عملکرد کمیته مرکزی یاوران شورای محلات ارائه کرد و گفت: با توجه به جمعیت بیش از دو میلیون نفر و گستردگی ۴۰ کیلومتر و ۱۱ منطقه شهرداری، مدیریت شهری با ۱۳ عضو شورا به تنهایی امکانپذیر نیست، لذا وجود یاوران در محلات ضروری است و کمیته مرکزی شورا در این زمینه فعال عمل کرده است.
عضو کمیته مرکزی یاوران شورا با اشاره به اهمیت عدالتگستری در محلات افزود: پیامهای رهبری و ریاست جمهوری بر ارتقای نقشآفرینی مردم در حکمرانی محلات تأکید دارد و ما با استفاده از ظرفیت مردم خدمات شهری را به بهترین شکل ارائه میکنیم.
وی به ساختار کمیته اشاره کرد و گفت: تعداد کل اعضای کمیته ۱۷۶ نفر از مجموع ۷۳۰ عضو شورای محلات است که در دو سطح سازماندهی شدهاند؛ سطح اول شامل ۶۱ رابط و سطح دوم شامل ۶۲ مدیر محله است که هر مدیر با شهردار منطقه ارتباط مستقیم دارد. اعضای کمیته بر اساس تحصیلات و تخصص گزینش شدهاند و فرد بیسواد در مجموعه فعالیت ندارد.
تذروی همچنین به فعالیتهای عملی کمیته اشاره کرد:در سال گذشته جلسات متمرکز کمیته برگزار شد که مجموعاً ۳۹۱۲ نفر ساعت به فعالیتهای اعضا اختصاص یافت. این جلسات به بررسی مشکلات محلات، مکاتبات با سازمانها و ادارات و پیگیری مصوبات شورا اختصاص داشت.
وی افزود: تعداد مکاتبات با شهرداری ۲۲۸ مورد بوده که ۹۴ مورد آن پاسخ داده شده و مابقی در دست اقدام است. همچنین با سایر سازمانها مانند شرکت آب و فاضلاب و توزیع برق همکاری شده و بیش از ۸۵ درصد درخواستها در حوزه مدیریت شهری و خدمات عمومی پیگیری و رفع شده است.
تذروی تأکید کرد: کمیته یاوران شورای محلات شیراز با تمرکز بر ارتباط مستقیم با مردم، بررسی مصوبات شورا و هماهنگی با شهرداری و سایر نهادها، نقش مهمی در تقویت حکمرانی مشارکتی و ارتقای عدالت در محلات شهر ایفا کرده است.