مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

صادرات 570 هزار تن کالا از استان مرکزی

گمرک تخصصی خودرو در استان راه‌اندازی شد

مدیرکل گمرکات استان مرکزی نیز در این جلسه به حجم صادرات استان مرکزی در سال جاری اشاره کرده و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 570 هزار تُن انواع کالای غیرنفتی به ارزش 395 میلیون دلار از این استان به 77 کشور جهان صادر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روح‌اله غلامی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی، افزود: 5 کشور نخست مقصد صادرات این استان شامل کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و امارات بوده‌اند که در مجموع 80 درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی به وضعیت واردات کالا به استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در 4 ماه ابتدایی سال جاری، 93 درصد از واردات این استان از 10 کشور جهان تأمین شده است. کشورهای امارات، ترکیه، آلمان، چین و قطر در صدر مبادی وارداتی استان قرار دارند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اظهار داشت: گمرک تخصصی خودرو با انجام پیگیری‌های مستمر و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط، در این استان راه‌اندازی شده است. این اقدام می‌تواند نقش بسزایی در تسهیل واردات خودرو و ارتقای تجارت خارجی استان ایفا کند.

غلامی تصریح کرد: با آغاز به کار این گمرک تخصصی، نخستین خودروهای وارداتی نیز ترخیص شده‌اند و زمینه برای ورود بیشتر خودروهای مجاز در ماه‌های آینده فراهم شده است. با دریافت مجوزهای قانونی و انجام هماهنگی‌های لازم با گمرک ایران، مهلت 6 ماهه برای واردات خودروهای دارای مجوز تعیین شده است.

وی بیان داشت: راه‌اندازی گمرک تخصصی خودرو در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی و به منظور تسهیل تجارت خارجی استان صورت گرفته است. انتظار می‌رود ضمن تسریع در فرآیند واردات، سهم استان مرکزی از واردات رسمی کشور نیز افزایش یابد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی با اشاره به موقعیت راهبردی این استان در منطقه شرقی کشور، تأکید کرد: زیرساخت‌های مرزی و ترانزیتی، این ظرفیت را برای استان ایجاد کرده است تا به یکی از مراکز اصلی ورود کالا، به‌ ویژه خودرو، تبدیل شود.

غلامی ابراز داشت: با توجه به تأثیر مثبت این تحول بر اشتغال و رونق اقتصادی استان، راه‌اندازی گمرک تخصصی خودرو ضمن بهبود فرآیندهای وارداتی، فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های حمل‌ونقل، خدمات گمرکی و بازرگانی را نیز فراهم می‌کند.

اخبار مرتبط
