۳ نفر از عوامل نزاع و درگیری با سلاح سرد در لنگرود دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ «ارسلان صبح زاهدی» اخلال در نظم عمومی و ارعاب شهروندان را خط قرمز پلیس و دستگاه قضائی اعلام کرد و اظهارداشت: مجموعه انتظامی قاطعانه و بدون اغماض با هرگونه تحرک سوء اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کند.

وی در ادامه افزود: در پی گزارشات مردمی در خصوص نزاع و درگیری میان ۳ نفر از اراذل و اوباش با سلاح سرد در محله راه پشته شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با بیان اینکه ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پس از بررسی موفق به شناسایی عوامل درگیری شدند، افزود: پلیس با هماهنگی قضایی با اقدامات فنی صورت گرفته، عوامل این نزاع را دستگیر کرد.

این مقام انتظامی در ادامه اظهار داشت: متهمان ۲۱، ۲۲ و ۳۴ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ صبح زاهدی در پایان علت درگیری را اختلافات شخصی عنوان کرد و افزود: پلیس با قاطعیت و جدیت به پشتوانه همکاری آگاهانه مردم و حمایت دستگاه قضائی با اراذل و اوباش و هنجارشکنان برخورد قاطع می‌کند.

