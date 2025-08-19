خبرگزاری کار ایران
۳ نفر از عوامل نزاع و درگیری با سلاح سرد در لنگرود دستگیر شدند

۳ نفر از عوامل نزاع و درگیری با سلاح سرد در لنگرود دستگیر شدند
کد خبر : 1675704
فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری ۳ نفر از عوامل نزاع و درگیری با سلاح سرد در این شهرستان خبر داد و افزود: متهمان ۲۱، ۲۲ و ۳۴ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ «ارسلان صبح زاهدی» اخلال در نظم عمومی و ارعاب شهروندان را خط قرمز پلیس و دستگاه قضائی اعلام کرد و اظهارداشت: مجموعه انتظامی قاطعانه و بدون اغماض با هرگونه تحرک سوء اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کند.

وی در ادامه افزود: در پی گزارشات مردمی در خصوص نزاع و درگیری میان ۳ نفر از اراذل و اوباش با سلاح سرد در محله راه پشته شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با بیان اینکه ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پس از بررسی موفق به شناسایی عوامل درگیری شدند، افزود: پلیس با هماهنگی قضایی با اقدامات فنی صورت گرفته، عوامل این نزاع را دستگیر کرد.

این مقام انتظامی در ادامه اظهار داشت: متهمان ۲۱، ۲۲ و ۳۴ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ صبح زاهدی در پایان علت درگیری را اختلافات شخصی عنوان کرد و افزود: پلیس با قاطعیت و جدیت به پشتوانه همکاری آگاهانه مردم و حمایت دستگاه قضائی با اراذل و اوباش و هنجارشکنان برخورد قاطع می‌کند.

انتهای پیام/
