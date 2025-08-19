مدیرکل هواشناسی گیلان خبر داد:
ناپایداریهای موقتی هوا در گیلان / افزایش ابر و بارش پراکنده در آسمان استان
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: چهارشنبه و پنجشنبه با شکلگیری ناپایداری هوا و جریانات همرفتی موقتی در برخی نواحی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده به ویژه ارتفاعات پیشبینی شده است.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون صاف تا قسمتی ابری است، گفت: افزایش ابر و وزش باد، برخی نواحی باد جنوبی موقتی شدید و عصر و شب بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
دادرس همچنین افزود: چهارشنبه و پنجشنبه با شکلگیری ناپایداری هوا و جریانات همرفتی موقتی در برخی نواحی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده به ویژه ارتفاعات پیشبینی شده است.
وی گفت: امروز و فردا دریا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۴۰ سانتی متر برای فعالیتهای دریایی و شنا مناسب است.