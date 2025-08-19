5 ورزشکار استان مرکزی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند

به گزارش ایلنا، محمد مرادی به رشته‌های ورزشی که این 5 ورزشکار به اردوهای تیم ملی آنها دعوت شده‌اند اشاره داشته و در این خصوص افزود: ورزشکاران دعوت شده به اردوهای تیم ملی این استان در رشته‌های تیراندازی ناشنوایان، بدمینتون و هندبال فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: بهزاد عزیزی ورزشکار استان مرکزی است که به پنجمین اردوی تیم ملی تیراندازی ناشنوایان برای حضور در بازی‌های المپیک ناشنوایان دعوت شده است. بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از 24 آبان ماه تا 6 آذر ماه سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی به معرفی ورزشکاران راه یافته به اردوهای تیم ملی بدمینتون پرداخته و اظهار داشت: سپیده صادقی و امیرعلی احمدلو در رشته بدمینتون، نمایندگان دعوت شده این استان به اردوهای تیم ملی این رشته در بخش زنان و مردان هستند.

مرادی تصریح کرد: سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی زنان بدمینتون برای حضور در مسابقات آسیای میانه در ازبکستان، تا 2 شهریور ماه در استان سمنان جریان دارد. اردوی آمادگی تیم ملی مردان این رشته برای شرکت در مسابقات بین‌المللی فیوچرز سریز خزر بندر انزلی نیز تا 31 مرداد ماه در تهران در حال برگزاری است.

وی بیان داشت: محمدصادق آقامحمدی و حسن جودکی 2 هندبالیست استان مرکزی هستند که به‌ اردوی تیم ملی دعوت شدند. دهمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال 3 شهریور ماه با هدف آماده‌سازی برای نخسیتن دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زیر 17 سال آسیا به میزبانی استان اصفهان در شهر مبارکه برگزار می‌شود.

