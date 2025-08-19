استان مرکزی به تراز تجارت خارجی مثبت دست یافت

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن میرزاخانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی، افزود: دستیابی به تراز تجارت خارجی مثبت توسط این استان و موفقیت در این عرصه نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های تجاری و اقتصادی استان، افزایش صادرات و بهینه‌سازی واردات است.

وی ادامه داد: تراز تجاری مثبت می‌تواند نشانه‌ای از توانمندی‌های صنعتی، افزایش تولید و رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی استان در بازارهای داخلی و خارجی باشد. به علاوه، این موفقیت می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم این استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: با حمایت از تولیدکنندگان محلی و استفاده از پتانسیل‌های طبیعی و انسانی استان، می‌توان به بهبود تراز تجاری ادامه داد. در این راستا، همکاری بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای دانشگاهی می‌تواند نقش به‌سزایی در تثبیت و ارتقاء این تراز ایفا کند.

میرزاخانی با ابراز خرسندی از پتانسیل‌های استان مرکزی در حوزه تولید کالاهای صادارتی، تصریح کرد: امید است که بتوانیم در سال جاری میزان صادرات این استان را نسبت به سال گذشته افزایش دهیم. برای دستیابی به این هدف، نیاز به تنظیم استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های بهتری داریم.

وی به اقداماتی که با اجرایی شدن آنها می‌توان برای توسعه صادرات گام برداشت اشاره کرده و بیان داشت: همچنین، باید بر روی بهبود کیفیت محصولات، بازاریابی مؤثر و ایجاد ارتباطات قوی‌تر با خریداران خارجی تمرکز کنیم. با همکاری تمامی نهادها و فعالان اقتصادی، می‌توانیم به نتایج بهتری دست یابیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به موضوع واردات کالاها به این استان در سال جاری اشاره داشته و تأکید کرد: بیشترین حجم واردات، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی شامل تجهیزات و ماشین‌آلات بوده و درصد ناچیزی کالای مصرفی به استان وارد شده است.

میرزاخانی در خصوص تقویت شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی ابراز داشت: قرار بود فعالیت این نمایشگاه، خرداد ماه آغاز شود که با توجه به تغییر و تحولی که در مدیریت این مجموعه اتفاق افتاد و با وقوع جنگ 12 روزه، تمام نمایشگاه‌های کشور تعطیل شدند. امید است نمایشگاه بین‌المللی اراک، شهریور ماه فعال شود.

وی اضافه کرد: هیئت وزیران برای تسهیل‌گری امور فعالان اقتصادی در بازه زمانی مشخص و جنگ 12 روزه، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در حوزه‌های مالیات، گمرک و بانکی دیده شد و در این مصوبه، قالب دستگاه‌های استان از ظرفیت آن استفاده کردند.

87 درصد از کالاها در صادرات به مرحله صفر رسیده‌اند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این جلسه به پایین آمدن میزان صادرات برخی کالاها اشاره کرده و در این رابطه گفت: 87 درصد از کالاها در صادرات به مرحله صفر رسیده‌اند و شناسایی مؤثری نیز در این حوزه صورت نگرفته است.

ناصر بیکی با تأکید بر اینکه عدم همکاری بانک مرکزی و بروکراسی‌های پیچیده مانعی جدی بر سر راه صادرکنندگان است، افزود: بسیاری از صادرکنندگان به دلیل نبود توافقات اجرایی و مشکلات سامانه‌ای بانک مرکزی، ماه‌ها در انتظار ثبت و تأیید مدارک صادراتی خود معطل می‌مانند.

وی به موضوع ثبت سفارشات برخی کالاها که فرایند طولانی دارند و هیچ‌گاه تمدید نمی‌شوند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان نیز به دلیل بی‌اعتمادی به سامانه‌ها و نبود اختیارات کافی، از همکاری با صادرکنندگان صرف‌نظر می‌کنند.

انتهای پیام/