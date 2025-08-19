خبرگزاری کار ایران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

استان مرکزی به تراز تجارت خارجی مثبت دست یافت

استان مرکزی به تراز تجارت خارجی مثبت دست یافت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به موفقیت این استان در حوزه دستیابی مثبت تراز تجاری اشاره کرده و گفت: این استان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور، در سال جاری با دستیابی به تراز تجارت خارجی مثبت، گام مهمی در راستای رشد و توسعه اقتصادی برداشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن میرزاخانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی، افزود: دستیابی به تراز تجارت خارجی مثبت توسط این استان و موفقیت در این عرصه نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های تجاری و اقتصادی استان، افزایش صادرات و بهینه‌سازی واردات است.

وی ادامه داد: تراز تجاری مثبت می‌تواند نشانه‌ای از توانمندی‌های صنعتی، افزایش تولید و رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی استان در بازارهای داخلی و خارجی باشد. به علاوه، این موفقیت می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم این استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: با حمایت از تولیدکنندگان محلی و استفاده از پتانسیل‌های طبیعی و انسانی استان، می‌توان به بهبود تراز تجاری ادامه داد. در این راستا، همکاری بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای دانشگاهی می‌تواند نقش به‌سزایی در تثبیت و ارتقاء این تراز ایفا کند.

میرزاخانی با ابراز خرسندی از پتانسیل‌های استان مرکزی در حوزه تولید کالاهای صادارتی، تصریح کرد: امید است که بتوانیم در سال جاری میزان صادرات این استان را نسبت به سال گذشته افزایش دهیم. برای دستیابی به این هدف، نیاز به تنظیم استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های بهتری داریم.

وی به اقداماتی که با اجرایی شدن آنها می‌توان برای توسعه صادرات گام برداشت اشاره کرده و بیان داشت: همچنین، باید بر روی بهبود کیفیت محصولات، بازاریابی مؤثر و ایجاد ارتباطات قوی‌تر با خریداران خارجی تمرکز کنیم. با همکاری تمامی نهادها و فعالان اقتصادی، می‌توانیم به نتایج بهتری دست یابیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به موضوع واردات کالاها به این استان در سال جاری اشاره داشته و تأکید کرد: بیشترین حجم واردات، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی شامل تجهیزات و ماشین‌آلات بوده و درصد ناچیزی کالای مصرفی به استان وارد شده است.

میرزاخانی در خصوص تقویت شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی ابراز داشت: قرار بود فعالیت این نمایشگاه، خرداد ماه آغاز شود که با توجه به تغییر و تحولی که در مدیریت این مجموعه اتفاق افتاد و با وقوع جنگ 12 روزه، تمام نمایشگاه‌های کشور تعطیل شدند. امید است نمایشگاه بین‌المللی اراک، شهریور ماه فعال شود.

وی اضافه کرد: هیئت وزیران برای تسهیل‌گری امور فعالان اقتصادی در بازه زمانی مشخص و جنگ 12 روزه، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در حوزه‌های مالیات، گمرک و بانکی دیده شد و در این مصوبه، قالب دستگاه‌های استان از ظرفیت آن استفاده کردند.

87 درصد از کالاها در صادرات به مرحله صفر رسیده‌اند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این جلسه به پایین آمدن میزان صادرات برخی کالاها اشاره کرده و در این رابطه گفت: 87 درصد از کالاها در صادرات به مرحله صفر رسیده‌اند و شناسایی مؤثری نیز در این حوزه صورت نگرفته است.

ناصر بیکی با تأکید بر اینکه عدم همکاری بانک مرکزی و بروکراسی‌های پیچیده مانعی جدی بر سر راه صادرکنندگان است، افزود: بسیاری از صادرکنندگان به دلیل نبود توافقات اجرایی و مشکلات سامانه‌ای بانک مرکزی، ماه‌ها در انتظار ثبت و تأیید مدارک صادراتی خود معطل می‌مانند.

وی به موضوع ثبت سفارشات برخی کالاها که فرایند طولانی دارند و هیچ‌گاه تمدید نمی‌شوند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان نیز به دلیل بی‌اعتمادی به سامانه‌ها و نبود اختیارات کافی، از همکاری با صادرکنندگان صرف‌نظر می‌کنند.

