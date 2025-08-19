خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور:

جرایم در کشور به شدت کاهش داشته و میزان کشف بالا رفته است

جرایم در کشور به شدت کاهش داشته و میزان کشف بالا رفته است
کد خبر : 1675672
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: براساس آمار، جرایم در کل کشور به شدت کاهش داشته و میزان کشف بالا رفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار قاسم رضایی امروز سه شنبه در حاشیه آیین معارفه فرمانده جدید انتظامی لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرقت در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ درصد کاهش یافته و بیش از ۵۹ درصد سرقت‌ها نیز کشف شده است. 

وی با تاکید بر لزوم رضایت مندی در خدمات و عملکرد نیروی انتظامی افزود: برخورد جدی با هنجار شکنان جاده‌ها از دیگر اولویت‌های ماموریت‌های نیروی انتظامی است چراکه این خودروها امنیت جاده را به خطر می‌اندازند و موجب رعب و وحشت مردم می‌شوند. 

سردار رضایی با بیان اینکه اقدامات خوبی در سطح کشور برای این حوزه در دست اقدام می‌باشد گفت: رضایت مندی مردم از عملکرد نیروی انتظامی در حوزه‌های مختلف نقطه قابل قبول و درخشان کارنامه انتظامی است. 

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص اتباع خارجی نیز گفت: حضور غیرمجاز اتباع خارجی در هر کشوری جرم محسوب می‌شود و برابر روال باید مدارک قانونی داشته باشند. 

وی تاکید کرد: هر سازمان و مجموعه‌ای این افراد را بکارگیری کند اقدام مجرمانه مرتکب شده است و بر این اساس مجموعه انتظامی کشور بر این موضوع، اعمال قانون خواهد کرد که پیش بینی می‌شود امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اتباع خود معرف از کشور خارج شوند. 

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص مسکن کارکنان انتظامی نیز گفت: در این راستا ۱۰۰ هزار واحد مسکن هدف راهبردی قرار گرفته و اکنون عملیات اجرایی بیش از ۵۰ هزار واحد در حال انجام است. 

سردار رضایی همچنین با اشاره به اینکه با هنجارشکنان مقتدرانه و با امدادخواهان مهربانانه رفتار خواهد شد اضافه کرد: در لرستان نیز کاهش جرایم در موضوعات مختلف ثبت شده است. 

وی افزود: موضوع سرقت‌های مسلحانه، عرض اندام اراذل و اوباش و وجود سلاح‌های غیرمجاز دغدغه مردم است و با اقدامات خوب انتظامی در تمام شاخص‌ها کاهش داشته‌ایم همچنین امید می‌رود در ادامه با همکاری و حمایت مردم استان و مسولان شاهد کاهش جرایم باشیم. 

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: سلاح‌های غیرمجاز، بستر نوعی بی‌امنی و ارتکاب جرم است و تاکید می‌شود که مردم استان این موارد را به سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ نیروی انتظامی جهت پیگیری اعلام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور