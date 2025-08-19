جانشین فرمانده کل انتظامی کشور:
جرایم در کشور به شدت کاهش داشته و میزان کشف بالا رفته است
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: براساس آمار، جرایم در کل کشور به شدت کاهش داشته و میزان کشف بالا رفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار قاسم رضایی امروز سه شنبه در حاشیه آیین معارفه فرمانده جدید انتظامی لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرقت در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ درصد کاهش یافته و بیش از ۵۹ درصد سرقتها نیز کشف شده است.
وی با تاکید بر لزوم رضایت مندی در خدمات و عملکرد نیروی انتظامی افزود: برخورد جدی با هنجار شکنان جادهها از دیگر اولویتهای ماموریتهای نیروی انتظامی است چراکه این خودروها امنیت جاده را به خطر میاندازند و موجب رعب و وحشت مردم میشوند.
سردار رضایی با بیان اینکه اقدامات خوبی در سطح کشور برای این حوزه در دست اقدام میباشد گفت: رضایت مندی مردم از عملکرد نیروی انتظامی در حوزههای مختلف نقطه قابل قبول و درخشان کارنامه انتظامی است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص اتباع خارجی نیز گفت: حضور غیرمجاز اتباع خارجی در هر کشوری جرم محسوب میشود و برابر روال باید مدارک قانونی داشته باشند.
وی تاکید کرد: هر سازمان و مجموعهای این افراد را بکارگیری کند اقدام مجرمانه مرتکب شده است و بر این اساس مجموعه انتظامی کشور بر این موضوع، اعمال قانون خواهد کرد که پیش بینی میشود امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اتباع خود معرف از کشور خارج شوند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص مسکن کارکنان انتظامی نیز گفت: در این راستا ۱۰۰ هزار واحد مسکن هدف راهبردی قرار گرفته و اکنون عملیات اجرایی بیش از ۵۰ هزار واحد در حال انجام است.
سردار رضایی همچنین با اشاره به اینکه با هنجارشکنان مقتدرانه و با امدادخواهان مهربانانه رفتار خواهد شد اضافه کرد: در لرستان نیز کاهش جرایم در موضوعات مختلف ثبت شده است.
وی افزود: موضوع سرقتهای مسلحانه، عرض اندام اراذل و اوباش و وجود سلاحهای غیرمجاز دغدغه مردم است و با اقدامات خوب انتظامی در تمام شاخصها کاهش داشتهایم همچنین امید میرود در ادامه با همکاری و حمایت مردم استان و مسولان شاهد کاهش جرایم باشیم.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: سلاحهای غیرمجاز، بستر نوعی بیامنی و ارتکاب جرم است و تاکید میشود که مردم استان این موارد را به سامانههای ۱۱۰ و ۱۹۷ نیروی انتظامی جهت پیگیری اعلام کنند.