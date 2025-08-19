ادارات لرستان چهارشنبه ۲۹ مرداد تعطیل شد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت: به دلیل ورود توده هوای گرم و افزایش مصرف برق، تمامی ادارات، بانکها، بیمهها، دانشگاهها و نهادهای عمومی استان روز چهارشنبه ۲۹ مرداد تعطیل خواهند بود.
به گزارش ایلنا، حمید کشکولی روز سه شنبه بیست هشتم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف برق و جلوگیری از خاموشیهای احتمالی اتخاذ شده است.
وی افزود: با توجه به موج هوای گرم پیش رو و افزایش مصرف برق، در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان، تعطیلی تمامی ادارات، بانکها، بیمهها، دانشگاهها و نهادهای عمومی لرستان در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد تصویب شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان تاکید کرد: این اقدام به منظور مصرف بهینه برق و پیشگیری از خاموشی در ساعات اوج مصرف انجام میشود همچنین، مراکز عملیاتی و خدماترسان مانند اورژانس، مراکز درمانی، واحدهای امدادی و تأمین آب و برق از این تعطیلی مستثنی هستند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.