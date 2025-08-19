تعطیلی ادارات کرمانشاه در روز شنبه

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در این خصوص، گفت: به پیشنهاد کمیته مدیریت بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، با هدف کمک به پایداری شبکه و کاهش قطعی برق مشترکان خانگی، تجاری و بخش تولید، ساعات کاری ادارات، بانک‌ها و بیمه‌های استان در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح خواهد بود.

بالایی افزود: همچنین همه ادارات، بانک‌ها و بیمه‌های استان، به جز دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی، در روز شنبه، اول شهریور تعطیل خواهند بود.

