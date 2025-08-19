خبرگزاری کار ایران
تعطیلی ادارات کرمانشاه در روز شنبه

تعطیلی ادارات کرمانشاه در روز شنبه
ادارات و بانک‌های استان کرمانشاه روز شنبه اول شهریور تعطیل است. همچنین ساعت کار ادارات استان در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد کاهش خواهد یافت.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در این خصوص، گفت: به پیشنهاد کمیته مدیریت بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، با هدف کمک به پایداری شبکه و کاهش قطعی برق مشترکان خانگی، تجاری و بخش تولید، ساعات کاری ادارات، بانک‌ها و بیمه‌های استان در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح خواهد بود.

بالایی افزود: همچنین همه ادارات، بانک‌ها و بیمه‌های استان، به جز دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی، در روز شنبه، اول شهریور تعطیل خواهند بود.

 

