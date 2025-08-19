خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

گام دوم مرمت قلعه آشوراده آغاز شد

گام دوم مرمت قلعه آشوراده آغاز شد
کد خبر : 1675602
لینک کوتاه کپی شد.

اعتبار ملی ۶۰ میلیارد ریالی برای احیای این قلعه قاجاری تخصیص یافت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: برای ادامه عملیات مطالعاتی و مرمتی قلعه تاریخی آشوراده، ۶۰ میلیارد ریال اعتبار ملی تخصیص یافته است.

به‌گزارش ایلنای گلستان، فریدون فعالی گفت: قلعه تاریخی آشوراده به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند دوره قاجار در استان گلستان، ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای ادامه عملیات مرمت و مطالعات تکمیلی اعتبار دریافت کرده است. 

وی گفت: این پروژه در مدت پنج ماه و به‌صورت امانی اجرا خواهد شد و شامل ادامه تهیه اسناد و مستندات تاریخی، تکمیل مطالعات شناخت و تدوین طرح جامع مرمت، مرمت دیوارهای دور قلعه، مرمت برج‌های دیده‌بانی، استحکام‌بخشی و مرمت جرز اتاق‌های جنوبی و شرقی، مرمت طاق‌های پوشش اتاق‌ها و برج‌های دیده‌بانی، مرمت اندودها، ساماندهی و زیرسازی کف‌ها، ساخت درب چوبی ورودی و اجرای زیرساخت‌های تأسیساتی است. 

وی گفت: این قلعه در دوره قاجار توسط روس‌ها برای نظارت بر تجارت دریایی در شبه‌جزیره آشوراده ساخته شد و پس از خروج آنان مدتی محل اسکان کارکنان شیلات بود و درنهایت متروکه ماند. به همین دلیل، بخش‌هایی از دیوارها، طاق‌ها و بدنه داخلی و بیرونی براثر شرایط اقلیمی و عوامل انسانی دچار فرسایش شدید شده است. 

فعالی یادآور شد: مرمت این قلعه از سال ۱۴۰۲ وارد مرحله اجرایی شد و در همان سال با تخصیص ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، عملیات ساماندهی، آواربرداری و پاک‌سازی محوطه داخلی و بیرونی، گمانه‌زنی و مطالعات باستان‌شناسی، مطالعات اولیه معماری و تهیه اسناد و نقشه‌های معماری، رفع خطر بخش‌های در حال ریزش و مرمت بخشی از دیوار جنوبی بنا به اجرا درآمد. 

او با اشاره به برنامه‌های آینده گفت: برای سال ۱۴۰۵ نیز ادامه عملیات مرمت و احیای قلعه در دستور کار قرار دارد که شامل بازسازی اتاق غربی، اجرای کف‌سازی داخلی و محوطه پیرامون، مرمت اندودها، مرمت آب‌انبار، بازسازی درب و پنجره‌ها، اجرای تأسیسات موردنیاز و تکمیل طرح احیا شامل ساخت فضاهای خدماتی و جانبی گردشگری خواهد بود. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تصریح کرد: برآورد اعتباری پیش‌بینی‌شده برای این مرحله از عملیات در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال است تا این بنای ارزشمند تاریخی پس از مرمت و احیا بتواند با کاربری فرهنگی و گردشگری به چرخه استفاده بازگردد. با توجه به اجرای طرح ملی طبیعت‌گردی در جزیره آشوراده، مرمت و احیای قلعه تاریخی آشوراده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری و فرهنگی استان تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور