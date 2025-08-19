گام دوم مرمت قلعه آشوراده آغاز شد

به‌گزارش ایلنای گلستان، فریدون فعالی گفت: قلعه تاریخی آشوراده به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند دوره قاجار در استان گلستان، ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای ادامه عملیات مرمت و مطالعات تکمیلی اعتبار دریافت کرده است.

وی گفت: این پروژه در مدت پنج ماه و به‌صورت امانی اجرا خواهد شد و شامل ادامه تهیه اسناد و مستندات تاریخی، تکمیل مطالعات شناخت و تدوین طرح جامع مرمت، مرمت دیوارهای دور قلعه، مرمت برج‌های دیده‌بانی، استحکام‌بخشی و مرمت جرز اتاق‌های جنوبی و شرقی، مرمت طاق‌های پوشش اتاق‌ها و برج‌های دیده‌بانی، مرمت اندودها، ساماندهی و زیرسازی کف‌ها، ساخت درب چوبی ورودی و اجرای زیرساخت‌های تأسیساتی است.

وی گفت: این قلعه در دوره قاجار توسط روس‌ها برای نظارت بر تجارت دریایی در شبه‌جزیره آشوراده ساخته شد و پس از خروج آنان مدتی محل اسکان کارکنان شیلات بود و درنهایت متروکه ماند. به همین دلیل، بخش‌هایی از دیوارها، طاق‌ها و بدنه داخلی و بیرونی براثر شرایط اقلیمی و عوامل انسانی دچار فرسایش شدید شده است.

فعالی یادآور شد: مرمت این قلعه از سال ۱۴۰۲ وارد مرحله اجرایی شد و در همان سال با تخصیص ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، عملیات ساماندهی، آواربرداری و پاک‌سازی محوطه داخلی و بیرونی، گمانه‌زنی و مطالعات باستان‌شناسی، مطالعات اولیه معماری و تهیه اسناد و نقشه‌های معماری، رفع خطر بخش‌های در حال ریزش و مرمت بخشی از دیوار جنوبی بنا به اجرا درآمد.

او با اشاره به برنامه‌های آینده گفت: برای سال ۱۴۰۵ نیز ادامه عملیات مرمت و احیای قلعه در دستور کار قرار دارد که شامل بازسازی اتاق غربی، اجرای کف‌سازی داخلی و محوطه پیرامون، مرمت اندودها، مرمت آب‌انبار، بازسازی درب و پنجره‌ها، اجرای تأسیسات موردنیاز و تکمیل طرح احیا شامل ساخت فضاهای خدماتی و جانبی گردشگری خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تصریح کرد: برآورد اعتباری پیش‌بینی‌شده برای این مرحله از عملیات در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال است تا این بنای ارزشمند تاریخی پس از مرمت و احیا بتواند با کاربری فرهنگی و گردشگری به چرخه استفاده بازگردد. با توجه به اجرای طرح ملی طبیعت‌گردی در جزیره آشوراده، مرمت و احیای قلعه تاریخی آشوراده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری و فرهنگی استان تبدیل شود.

