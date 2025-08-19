معاون سیاسی، امنیتی استانداری البرز:
معاون سیاسی، امنیتی استانداری البرز گفت: امروز در حوزه برق و آب با چالشهایی جدی مواجه هستیم و پنهان کردن مشکلات کمکی نمیکند؛ بلکه باید واقعیتها را گفت تا مردم در مصرف درست و مدیریت منابع همراهی کنند.
به گزارش ایلنا از البرز، جلسه شورای اطلاعرسانی استان با حضور اعضای این شورا و همچنبنذ اعضای هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان برگزار شد. در این نشست، قدرتالله سیف معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به ابلاغ مصوبات نهاد ریاست جمهوری در خصوص برگزاری مراسم هفته دولت گفت: امسال تأکید شده که تمامی برنامهها با سادهزیستی و پرهیز از تشریفات برگزار شود. شخص رئیسجمهور خود الگویی در این زمینه هستند و سفر اخیرشان به استان البرز بدون اطلاع و بدون هیچگونه تشریفات، نمونهای روشن از این رویکرد بود.
وی افزود: مدیران استان نیز باید این رویه را سرلوحه کار قرار دهند و از هرگونه تجملگرایی پرهیز کنند. شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند که ما در برنامهها، سادگی و صرفهجویی را در اولویت بگذاریم.
سیف در ادامه به اهمیت اطلاعرسانی شفاف و حضور مسئولان در رسانه ملی اشاره کرد و گفت: صداوسیما ظرفیت ارزشمندی برای ارتباط مستقیم با مردم است. لازم است معاونین و مدیران دستگاههای اجرایی در برنامههای تلویزیونی حضور پیدا کنند و گزارشی از عملکرد یکساله خود ارائه دهند. مردم باید در جریان اقدامات دولت و خدمات انجامشده قرار بگیرند.
معاون سیاسی استاندار البرز، صداقت را از شاخصههای اصلی دولت وفاق ملی عنوان کرد و افزود: رئیسجمهور مشکلات کشور را بیپرده با مردم در میان میگذارد. این صداقت اگرچه مورد انتقاد برخی جریانها قرار میگیرد، اما تجربه نشان داده هر جا با مردم صادق بودهایم، اعتماد و همراهی بیشتری حاصل شده است. امروز در حوزه برق و آب با چالشهایی جدی مواجه هستیم و پنهان کردن مشکلات کمکی نمیکند؛ بلکه باید واقعیتها را گفت تا مردم در مصرف درست و مدیریت منابع همراهی کنند.
وی با تشریح وضعیت بخش انرژی در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار مگاوات کسری برق داریم. بخش زیادی از این مسئله به کاهش تولید نیروگاههای برقآبی در نتیجه خشکسالیهای پیاپی برمیگردد. نمیتوان آب سدها را بدون اطمینان از بارشهای آینده رهاسازی کرد، زیرا تأمین آب شرب مردم در اولویت است. همچنین نیروگاههای فرسوده و محدودیتهای ناشی از تحریمها، امکان نوسازی را کاهش داده و بخشی از مشکلات امروز ریشه در همین موضوعات دارد.
سیف خاطرنشان کرد: رشد واحدهای صنعتی در سالهای اخیر نیز بدون توسعه متناسب زیرساختها، مصرف انرژی را افزایش داده است. این مشکل به یک دولت خاص محدود نمیشود و محصول غفلتها و کاستیهایی است که طی سالیان گذشته جمع شده است. بنابراین نباید نگاه مقصرجویانه داشت، بلکه باید با همدلی و انسجام ملی راهحل جستوجو کرد.
وی در ادامه تأکید کرد: اکنون زمان دعواهای جناحی و سیاسی نیست. مهمترین اولویت، حفظ منافع کشور و تقویت انسجام ملی است. همه مسئولان باید در میان مردم حضور یابند، سخنان آنان را بشنوند و مشکلات را از نزدیک لمس کنند. این موضوع بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در پایان نقش رسانهها و روابط عمومیها را در افزایش اعتماد عمومی تعیینکننده دانست و گفت: خبرنگاران و مدیران روابط عمومی باید با مسئولیتپذیری، واقعیتها را منتقل کنند و در جهت تقویت امید و اعتماد عمومی گام بردارند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند صداقت، سادگی و شفافیت در اطلاعرسانی هستیم.