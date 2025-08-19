خبرگزاری کار ایران
کشف ۱۰ تُن شکر خارج از شبکه توزیع در نجف آباد

کشف ۱۰ تُن شکر خارج از شبکه توزیع در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد ازکشف ۱۰ تن شکر خارج از شبکه توزیع به ارزش ۷ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه کامیون خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ میثم گوهری آرانی اظهار کرد: مأموران گشت کلانتری ۱۵ این فرماندهی حین گشت زنی هدفمند وموثر خود به یک دستگاه کامیون در حال تخلیه کیسه‌های شکر در یک انبارمشکوک و برای بررسی وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این کامیون ۱۰ تن شکر بدون مجوز و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

